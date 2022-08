Manchester United is de meest succesvolle Engelse voetbalclub ooit, maar het is inmiddels al jaren huilen met de pet op. De laatste Premier League-titel dateert alweer van tien jaar geleden en dit seizoen is dramatisch begonnen. Onder leiding van voormalig Ajax-trainer Erik ten Hag werden de eerste competitiewedstrijden van dit seizoen kansloos verloren. Laagvlieger Brighton was een week geleden te sterk met 2-1, dit weekend kreeg het team van Ten Hag een ware afstraffing te verwerken. Tegen Brentford werd het 0-4.

Het succesvolle tijdperk van Manchester United, destijds onder leiding van Sir Alex Ferguson, is volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff te vergelijken met wat Mercedes de afgelopen jaren meemaakte. Het team won zeven keer de constructeurstitel, pakte nog eens zes rijderstitels met Lewis Hamilton en eentje met Nico Rosberg. Aan die reeks kwam vorig jaar een eind toen Max Verstappen de wereldtitel pakte.

Gevraagd waarom Wolff zo aandachtig naar Manchester United kijkt, zegt hij in gesprek met de Financial Times: “Ik bekijk waarom de beste teams hun successen niet langer kunnen volhouden. Er is geen enkel groot team dat acht wereldtitels na elkaar gewonnen heeft, daar zijn vele redenen voor. De grootste factor daarin is het menselijke aspect. De mens raakt voldaan. Je bent niet meer zo scherp en hongerig na verloop van tijd. Je verliest misschien wat van die ambitie.”

Mercedes heeft dit jaar met de komst van George Russell een subtiele verjongingskuur ondergaan. Hij is de gedroomde opvolger van Lewis Hamilton, die aan het eind van zijn huidige contract 38 jaar is. De Brit heeft nog geen intentie om te stoppen, maar jaagt nog op een achtste wereldtitel in de Formule 1.