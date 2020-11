Vierde startplaats voor Albon: "Op het randje van gevaarlijk"

Albon was gedurende de hele spectaculaire en onderhoudend sessie erg snel, soms zelfs sneller dan teamgenoot Max Verstappen, maar bekende aan Motorsport.com dat hij een stressvolle middag had gehad. “Ik kan best begrijpen waarom mensen hiervan genieten," legde de coureur uit. "Dat zou ik ook hebben als ik niet zou rijden. Maar ik kan je vertellen dat het in de auto niet zo leuk is als op tv. Als je op een natte baan naar de zesde en zelfs zevende versnelling schakelt en je krijgt wielspin en de auto glijdt over de baan, dan is dat niet leuk.”

“Ik denk dat we geluk hebben gehad dat we vandaag geen grote crash hebben gehad. We hebben duidelijk een paar bijna ongelukken gehad, vooral in bocht 3. Ik kan echt genieten van slecht weer en moeilijke omstandigheden, maar dit was waarschijnlijk net op het randje van gevaarlijk", vervolgde Albon.

Een van die momenten kwam bij de start van Q2. Terwijl het licht in de pitstraat al op groen ging, hingen er in sector 2 nog gele vlaggen omdat daar de auto van de gestrande Nicholas Latifi werd weggesleept. “Dat was niet erg goed”, aldus Albon. “Ze wilden waarschijnlijk voor zonsondergang klaar zijn waardoor er veel te veel haast was. Dat was dom. Ik weet zeker dat we nog vijf minuten hadden kunnen wachten tot die kraan weg was.”

Over zijn eigen optreden was Albon redelijk tevreden, hoewel hij iets meer had verwacht. “Tot Q3 voelde het goed, maar ik had moeite om de intermediates aan de praat te krijgen. Eerlijk gezegd denk ik dat we het al een beetje zagen aankomen [na een korte run op intermediates] in Q1. Slechts een paar auto's, eigenlijk alleen Racing Point en misschien Lando Norris, konden in die sessie een tijd op de inters zetten. Wij moesten meteen naar de full wets wisselen. Dat was een beetje frustrerend, want het hele weekend zag het er eigenlijk behoorlijk sterk uit.”

Albon kon na een aantal mindere weken dan ook weer volop vertrouwen tanken op Istanbul Park. “We hebben dit weekend aan mijn kant van de garage een paar dingen geprobeerd om dat vertrouwen terug te krijgen. Op dit circuit en in deze omstandigheden is vertrouwen natuurlijk erg belangrijk. Tot nu toe is het een goed weekend geweest."