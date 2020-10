Vanwall neemt legendarische VW5 opnieuw in productie

Vanwall was het eerste team dat – in 1958 – de wereldtitel voor constructeurs won. Stirling Moss en Tony Brooks bezorgden het team die eer met de Vanwall VW5. Als eerbetoon worden er zes compleet nieuwe exemplaren van de legendarische bolide gebouwd. Een daarvan is bestemd voor demo-runs en de overige vijf zullen worden verkocht voor het lieve sommetje van twee miljoen pond (2,2 miljoen euro). De zes VW5’s zullen volledig op basis van de oude bouwtekeningen worden gebouwd door het bedrijf dat ook betrokken was bij Rush, de film over de rivaliteit tussen F1-coureurs James Hunt en Niki Lauda.

Vanwall VW5

Vanwall VW5 1958 Photo by: Vanwall Group

De rechten van Vanwall zijn sinds enige jaren in handen van oud-powerboat kampioen Iain Sanderson en zijn Vanwall Group. “De naam Vanwall is te belangrijk om te verdwijnen”, laat hij weten. “Velen kennen het verhaal van Vanwall niet, maar het is een geweldig Brits verhaal van innovatie en succes, en het laat zien wat er kan gebeuren als je de juiste groep mensen bij elkaar zet. We denken dat het tijd is om dit grootse Britse succesverhaal te vieren.”

Vanwall was het team van de Engelse industrieel Tony Vandervell dat het tussen 1954 en 1961 in de Formule 1 opnam tegen de Italiaanse en Duitse overmacht van Ferrari, Maserati en Mercedes. De Vanwall VW5 werd ontworpen door de latere Lotus-teambaas Colin Chapman en Frank Costin, later een van de oprichters van Cosworth.

Vanwall reed in 1957 en 1958 met de VW5 en vooral in dat laatste jaar was de auto dominant: het won zes van de tien races van het seizoen (vier voor Moss, twee voor Brooks) en dus de eerste constructeurstitel ooit. In die jaren werd alleen het resultaat van de hoogst geëindigde coureur meegeteld voor dat kampioenschap en aan het einde van het seizoen werden de vier minste resultaten ook nog eens weggestreept. Vanwall eindigde dan ook met de maximaal mogelijk score van 48 punten (zes keer acht punten). Alleen Cooper (1960) heeft dat resultaat van een 100% puntenscore ooit geëvenaard.

De Vanwall VW5