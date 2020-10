Toch geen publiek bij Portugese Grand Prix?

Net als in vrijwel alle Europese landen loopt ook in Portugal het aantal coronabesmettingen de laatste tijd weer flink op. De cijfers dwongen de overheid eerder deze week al om de noodmaatregelen in het land aan te scherpen. Openbare bijeenkomsten van meer dan vijf personen zijn nu verboden en buitenshuis zijn mondkapjes verplicht.

Nu komt daar dus mogelijk ook een verbod op het bezoeken van sportwedstrijden bij, zo meldt Reuters. De autoriteiten hebben daarover echter nog geen definitief besluit genomen. Eerst wordt per regio bekeken of zo’n maatregel ook echt noodzakelijk is.

Voor de eerste Formule 1-race op Portugese bodem in 24 jaar zijn al ongeveer 28.000 kaarten verkocht, maar de race-organisatie hoopt uiteindelijk op maximaal 45.000 bezoekers uit te komen. Die zouden slechts onder strikte voorwaarden zoals het dragen van een mondkapje en het meten van de lichaamstemperatuur naar binnen mogen. Ook heeft de organisatie van begin af aan gewaarschuwd dat als de gezondheidssituatie in het Zuid-Europese land verslechtert er mogelijk helemaal geen toeschouwers bij de race aanwezig zouden mogen zijn.

Het lijkt er dus op dat dat laatste scenario nu bewaarheid wordt, maar wat voor de Grand Prix pleit is dat het circuit in de zuidelijke regio Algarve ligt, ver weg van coronabrandhaarden als Lissabon en Setubal.

De Grand Prix van Portugal werd voor het laatst in 1996 op Estoril verreden. Door het afgelasten van een aantal Grands Prix binnen en buiten Europa keerde de race dit jaar (eenmalig) terug op de kalender, maar dan op het Autódromo Internacional do Algarve bij Portimao. Dat circuit is compleet gerenoveerd en kreeg begin dit jaar een Formule 1-licentie. De organisatie hoopt ook in de komende jaren op de kalender terug te keren.