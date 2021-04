Teambaas Alfa Romeo: "We zijn terug in het middenveld"

Net als de twee andere door Ferrari-krachtbronnen aangedreven renstallen op de Formule 1-grid, kende ook Alfa Romeo een tegenvallend seizoen 2020. Het team uit Hinwil sloot het jaar af met slechts acht punten en een achtste plek in het constructeurskampioenschap, net voor Haas en Williams. Tijdens de wintertest vorige maand kwam de Alfa Romeo C41 echter als een van de verrassingen uit de bus. De bolide lijkt een flinke stap voorwaarts in vergelijking met die van vorig jaar.

Verwachtingsvol werd er dan ook uitgekeken naar de eerste echte test van het seizoen: de Grand Prix van Bahrein. Het resultaat in de openingsrace van het seizoen stemt Vasseur tevreden. De Fransman is ervan overtuigd dat sterke resultaten nu slechts een kwestie van tijd zijn, zo liet hij vlak na de race optekenen. “Deze race geeft ons een prima indicatie van de vooruitgang die we de afgelopen twaalf maanden hebben geboekt. We raceten met autoriteit, hebben de Alpine-coureurs en een Aston Martin achter ons gehouden en finishten vlak achter die andere Aston [van Lance Stroll op P10]."

Dat het team geen punten wist te scoren, deerde Vasseur niet. “We verlaten Bahrein zonder punten, maar we hebben onze plaats in het middenveld heroverd. De resultaten zullen zeker snel komen. We hebben laten zien dat we in staat zijn om in en rond de top tien te vechten en we kunnen met optimisme vooruitkijken naar de rest van het seizoen.”

Over ruim twee weken wacht de volgende Grand Prix, in Imola. Op dat circuit wist Raikkonen vorig seizoen met een negende plaats te verrassen en dus verheugt Vasseur zich op een nieuw treffen in Emilia-Romagna. "We hebben veel positieve punten gezien en zijn klaar om tijdens de volgende race in Imola voor een plaats in de top-tien te strijden.”

Ook Giovinazzi was na afloop van de GP van Bahrein te spreken over zijn C41. “Ik denk dat dit het maximaal haalbare was”, aldus de Italiaan. “AlphaTauri is nog steeds te snel voor ons, maar we moeten blij zijn, in vergelijking met vorig jaar hebben we ons sterk verbeterd. We staan nu veel dichter in de buurt van Alpine en Aston Martin.”

