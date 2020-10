Ricciardo en Ocon verklaren mindere vorm Renault in Portugal

Die podiumplek in Duitsland was de eerste voor Renault sinds 2011. Na afloop was er flink wat euforie bij het team. De Fransen leken eindelijk de weg omhoog te hebben ingeslagen en een gooi te kunnen doen naar de derde plek in het WK voor constructeurs. Maar op het Autodromo Internacional do Algarve werd de Franse renstal weer met beide benen op de grond gezet. Het team behaalde slechts zes punten en blijft ook na de dertiende race van het seizoen achter bij de directe concurrenten McLaren en Racing Point.

Wat er precies misging in Portimao is niet geheel duidelijk, zo legde Ocon na afloop uit. “Het team had gehoopt dat we hier goed konden scoren, dat we wat terrein konden goed maken op de auto’s voor ons, maar dat was duidelijk niet het geval. Er zijn een hoop dingen die we niet weten over dit weekend, een boel vreemde zaken die we nog niet begrijpen. Maar het was nuttig en we hebben veel kennis opgedaan.”

Ricciardo finishte dus op P9. De Australiër vermoedde dat Renault nog steeds moeite heeft met het vinden van de juiste afstelling voor circuits waar veel downforce vereist is. “Ik heb het idee dat maximale downforce nog steeds onze achilleshiel is. Misschien reed niet iedereen er op de Nürburgring mee, dus als iedereen het hier wel gebruikt en daar bij optelt dat je hier een circuit met erg weinig grip hebt, dan speelt die downforce een nog grotere rol. Dat heeft er misschien toe geleid dat we met deze vleugel terugvielen naar de posities waarop we zijn geëindigd.”

Door het gebrek aan downforce kampten de R.S.20’s op Portimao dus met een gebrek aan grip, vervolgde Ricciardo. “Het circuit is misschien wat gladder. Ik weet dat het op de Nürburgring ook koud was, maar toen daar de banden eenmaal op temperatuur waren, hadden we op dat circuit best veel grip. Hier was dat nooit het geval.”

Ocon viel zijn Australische collega bij. “We moeten dit grondig analyseren. Het is waar dat we met min of meer dezelfde configuratie reden als op de Nurburgring, maar vanaf het eerste moment dat we het circuit opreden, voelde het niet goed. We moesten veel meer vechten met de achterkant van de auto en de balans.”

Renault heeft slechts kort de tijd om de data van Portugal te analyseren, komend weekend wacht alweer de Grand Prix van Emilia-Romagna op Imola.

Met medewerking van F1-verslaggever Jonathan Noble