Red Bull en Aston Martin vliegen 'nazomerstop' in F1 anders aan

Met het vallen van de vlag tijdens de Grand Prix van Singapore startte de 'nazomerstop' van vier weken in de Formule 1. In tegenstelling tot de reguliere zomerstop mogen de teams nu wel gewoon doorwerken. Voor Red Bull Racing en Aston Martin Racing is dat hard nodig, want zij kennen een teleurstellende periode. Toch kiezen beide renstallen voor een totaal andere manier van tijdsbesteding de komende weken.

Red Bull gaat namelijk vol gas door met werken, zo vertelde teambaas Christian Horner in Singapore. "Ik denk dat iedereen in het team nog gemotiveerd is, want we vechten nog voor twee titels", begint de Brit tegenover onder andere Motorsport.com over de vier weken 'rust'. "We hebben opnieuw een tegenslag in het constructeurskampioenschap [in Singapore] moeten incasseren, maar er zijn nog veel races te gaan. En er komen een paar circuits aan waar we historisch gezien goed zijn."

Red Bull begon dit jaar uitstekend, maar sinds de Grand Prix van Spanje is er geen race meer gewonnen. Daarnaast is het de koppositie in het constructeurskampioenschap verloren. Horner ziet licht aan het einde van de tunnel, want in Baku vocht Sergio Pérez lange tijd voor een mooie podiumplaats en in Singapore werd Max Verstappen tweede. "Ik denk dat we sinds Monza meer motivatie voor de ontwikkeling hebben en dat we een aantal problemen met de auto hebben begrepen", aldus Horner. "Het lijkt erop dat we ze langzaam aan het oplossen zijn. In Baku waren we beter, en in Singapore ook weer. Maar ja, het zullen een paar lange nachten worden in de fabriek in Milton Keynes."

Rust bij Aston Martin

Bij Aston Martin gaat het op de baan niet naar behoren, maar naast de baan krijgt het team steeds meer vorm. Adrian Newey werd binnengehaald en zal vanaf volgend jaar aan de slag gaan. De ontwerper volgt na de komst van CEO Andy Cowell – die 1 oktober aan de slag gaat - en technisch directeur Enrico Cardile. Cardile begint net als Newey pas in 2025, maar wordt wel gezien als een belangrijke schakel. Het is mede daarom dat de formatie uit Silverstone ervoor kiest om de rust op te zoeken in de 'nazomerstop'.

"Er is altijd werk te doen en we proberen altijd te verbeteren, dus we kunnen altijd alle handjes gebruiken", vertelde sportief directeur Andy Stevenson. "Het gat in het schema geeft echter de mogelijkheid om wat mensen op vakantie te laten gaan om even uit te rusten. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er is namelijk nog genoeg werk te verzetten. Zelf hoop ik wat tijd te hebben voor wat langetermijnsprojecten. Een groot deel van het seizoen leven we van race naar race, dan is deze pauze geschikt om bij te praten en wat dingen plannen voor volgend seizoen."

Wel ziet Stevenson dat de druk even van de ketel kan. "Deze pauze gaat voor iedereen goed zijn, of ze nou op vakantie gaan of alleen uitrusten van het gereis. Het laatste seizoen gaat namelijk heel druk worden, met twee triple-headers achter elkaar en ook twee sprintweekenden", verklaarde de Aston Martin-man. "Maar als ik dit zo zeg, dan moet ik wel toegeven dat als ik even weg ben van het circuit, ik graag weer terug wil. Ik kijk dus nu al uit naar de GP van Amerika."