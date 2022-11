Oproep: Vragen over de Formule 1? Stel ze aan ons!

In de afgelopen weken is er weer veel nieuws geweest in de Formule 1. Zo zette Max Verstappen een nieuw record neer met veertien Grand Prix-zeges in een seizoen, pakte George Russell de eerste overwinning van zijn carrière en weigerde Verstappen om teamgenoot Sergio Perez voor te laten in de slotfase van de GP van Brazilië.

Ste je vragen aan Motorsport.com

Al deze onderwerpen zorgen vast weer voor de nodige vragen. Motorsport.com beantwoordt deze maar al te graag. Dat mag over bovenstaande onderwerpen gaan, maar alles wat over de Formule 1 gaat is welkom. Stuur tot uiterlijk woensdag 23 november je vragen in. Dat kan in de comments onder dit artikel, op Twitter, en op Facebook, of je stuurt een e-mail naar nl.info@motorsport.com onder vermelding van Motorsport Mailbox. Dan geven wij antwoord op de beste inzendingen. Zo kun je als fan de winterstop ingaan met veel nieuwe kennis en nog meer stof tot nadenken.