Norris verwacht ondanks motorwissel een betere MCL35

De zoektocht van McLaren naar een geschikte motorpartner duurt nu al ruim zes jaar. Na een mislukt avontuur met Honda (2015-2017), stapte McLaren in 2018 over naar Renault. Die samenwerking was redelijk succesvol. Na een zesde en vierde stek in 2018 en 2019, was McLaren afgelopen seizoen één van de smaakmakers van het startveld. Het team werd uiteindelijk derde in het kampioenschap.

Toch zijn McLaren en Renault dus uit elkaar gegaan en die scheiding komt op een slecht moment. Vanwege de coronacrisis mogen de wagens dit seizoen namelijk nauwelijks worden aangepast en dat betekent dat McLaren de motor van Mercedes zal moeten inpassen in een auto die ooit ontworpen was voor een krachtbron van Renault. Dat lijkt vragen om problemen, maar Norris ziet dat anders, zegt hij tegen Motorsport.com. “Ik denk dat we juist een beter pakket hebben. We krijgen meer vermogen. En even afkloppen, we krijgen betere betrouwbaarheid. Als geheel denk ik dat we iets beter uit zullen zijn.”

Wel houdt Norris een kleine slag om de arm. “Ik ken echter niet alle details, dus er zullen vast ook wat mindere kanten aan zitten. We hadden natuurlijk een goede relatie met Renault, we kenden elkaar goed en alles liep heel soepel dus op dat vlak zullen er wat nieuwe dingen zijn.”

Norris sprak zich tijdens het afgelopen seizoen al eens uit over het lastige karakter van de MCL35, een moeilijk te doorgronden bolide. De kans om nog een jaar met dezelfde bolide te kunnen rijden, biedt volgens hem de kans om er steeds meer kinderziektes uit te halen. “Er is nog een hoop om aan te werken in 2021. Het goede nieuws is dat we met de mindere kanten van de auto aan de slag kunnen en dat kan in ons voordeel werken. Het zal de auto zeker sneller maken en dat is een goede zaak. Ik heb een vermoeden in welke richting we moeten werken.”

McLaren wordt het vierde team op de grid dat wordt aangedreven door Mercedes, naast het fabrieksteam zelf en klantenteams Aston Martin en Williams.