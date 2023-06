Norris hield rekening met moeizame GP Spanje: "Pace zoals verwacht"

Lando Norris verraste niet alleen zijn concurrenten, maar ook zichzelf toen hij in de kwalificatie voor de Grand Prix van Spanje zijn Mclaren op de derde plaats zette. Ook teamgenoot Oscar Piastri bereikte Q3, maar kwam niet verder dan de tiende tijd. In de race hadden de McLaren-coureurs het duidelijk lastiger dan op zaterdag. Voor Norris zat een goed resultaat er al snel niet meer in na contact met Lewis Hamilton in bocht 2. Hij beschadigde zijn voorvleugel en moest de pitstraat meteen opzoeken. Het werd een lange middag voor de Brit, die slechts zeventiende werd. Piastri viel ook tot buiten de punten en kwam als dertiende over de streep.

Waar bij McLaren gehoopt werd op een goed resultaat, had Norris ondanks zijn derde startplek vóór de race al weinig verwachtingen. "Het tempo was zoals verwacht vandaag: slecht", zei Norris na de race. "Ik denk niet dat we echt iets anders hadden verwacht. Ons doel was om misschien in de punten te eindigen, maar we hadden geen verwachtingen zoals zaterdag."

Hij betwijfelt daarom ook of punten mogelijk waren geweest als hij geen contact had gehad met Hamilton. "Waarschijnlijk niet, nee. We zijn al het hele jaar langzaam. Er valt niet veel meer te zeggen. Gisteren was een bijzondere dag. Sommige teams worstelden enorm, sommige teams deden het beter. Het was een aparte dag. Coureurs maakten veel fouten en daar profiteerden wij gewoon van. Afgezien daarvan zijn we het hele seizoen al niet bij de les en hebben we in de helft van de races moeite om in de punten te eindigen. En vandaag was dat weer het geval. De verwachting was dat we vandaag een moeilijke dag zouden hebben. We komen niet in de buurt van Alpine, Aston Martin of al die top-vijf, top-zes teams. Het heeft geen zin om te denken 'we gaan in de punten eindigen', want we zijn gewoon niet snel genoeg", weet Norris.

Norris legt uit dat het incident met Hamilton in gang werd gezet door het feit dat hij de Red Bull van Max Verstappen in bocht 1 wat naast de baan zag schieten. Hij doet het af als een race-incident. "Ik zag dat Max in bocht 1 een beetje wijd schoot. Hij moest daardoor over de kerbs in bocht 2 stuiteren, waardoor iedereen vast kwam te zitten. Ik zat te dicht achter Lewis om te kunnen reageren. Het was een ongelukkig moment. Lewis deed niks verkeerd."

Video: Lando Norris rijdt voorvleugel kapot bij start GP Spanje