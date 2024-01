Mekies aan de slag bij AlphaTauri, bedankt Ferrari voor 'ongelooflijke herinneringen'

Al in april 2023 werd duidelijk dat na het eerdere vertrek van Mattia Binotto ook Mekies recordkampioen Ferrari zou verlaten. De 46-jarige Fransman verliet de Scuderia uit Maranello officieel in juli na de Grand Prix van België, maar moest daarna enige maanden verplicht met gardening leave.

Nu is dus het moment aangebroken waarop Mekies definitief aan de slag gaat bij AlphaTauri, het team (toen nog Toro Rosso) waar hij tussen 2006 en 2014 ook al werkte. “Nu mijn hoofdstuk in het [Ferrari] rood is afgesloten, is dit het moment om iedereen bij Scuderia Ferrari te bedanken voor vijf onvergetelijke jaren”, schrijft Mekies op zijn LinkedIn-pagina. “Mijn hoofd en hart zijn gevuld met ongelooflijke herinneringen die ik voor het leven zal koesteren. Een enorm dankjewel aan alle fantastische mensen bij de Scuderia en aan de geweldige Tifosi voor alles wat we samen hebben beleefd en voor jullie gepassioneerde, onvoorwaardelijke steun.”

AlphaTauri, dat dit seizoen een nieuwe naam krijgt, kende vorig jaar na een moeizame start een redelijk seizoen. De renstal finishte uiteindelijk als achtste in het constructeurskampioenschap, maar het team hoopt komend jaar met meer input van ‘grote broer’ Red Bull Racing nog een stap te kunnen maken. Mekies heeft er alle vertrouwen in die stap te kunnen zetten. “We beginnen aan een spannende reis, een nieuw hoofdstuk dat we samen zullen schrijven. Ik kan niet wachten om samen te werken met de getalenteerde mensen in Faenza en in Bicester.”

Met de komst van Mekies lijkt AlphaTauri klaar voor een nieuw tijdperk. De Fransman gaat nauw samenwerken met Peter Bayer, de nieuwe CEO van het team en voorheen secretaris-generaal van de autosportafdeling van de FIA. Ook staat hij in nauw contact met Lars Stegelmann, die als commercieel directeur de naamswijziging van het team in goede banen moet leiden en het team interessanter moet maken voor sponsoren.