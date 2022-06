Vragen over de Formule 1? Stel ze aan ons!

Het F1-seizoen is inmiddels negen Grands Prix oud en Max Verstappen heeft met zijn laatste zege in Canada de leidende positie in het kampioenschap verstevigd. De slotfase van de GP in Montreal was er een om niet snel te vergeten, maar het belangrijkste onderwerp momenteel in de paddock is de door de FIA uitgevaardigde technische richtlijn met betrekking tot porposing. Het zorgde voor veel scheve gezichten bij de F1-teams, helemaal toen Mercedes in de eerste training in Canada al met een licht aangepaste vloer op de proppen kwam. Maar wat is er precies aan de hand? Waarom is Mercedes zo druk bezig met de vloer? En waarom zijn de andere formaties het er niet mee eens? Wellicht hebben de laatste races voor veel vragen gezorgd. Misschien heb je wel een vraag die losstaat van de races. Elke vraag is welkom, alles kan en alles mag.

Stel je Formule 1-vragen aan Motorsport.com!

