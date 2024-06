Tsunoda spint in SQ1 en beschadigt VCARB 01: “Mijn eigen schuld”

Voor de tweede week op rij staat RB er niet goed voor. In Spanje werd al duidelijk dat de upgrades niet goed werkten voor het team, waarna het Italiaanse team in Oostenrijk voor een interessante strategie koos door de nieuwe onderdelen te verspreiden over de auto’s van Daniel Ricciardo en Yuki Tsunoda. Op kort termijn heeft dit vooralsnog niet goed uitgepakt: Ricciardo overleefde de eerste sprintkwalificatie niet en ook zijn Japanse teamgenoot kwam niet verder dan P14.

Tsunoda had tijdens de eerste sprintkwalificatie een grote spin, maar kon alsnog doorgaan naar de tweede kwalificatiesessie. Toch was zijn VCARB 01 niet helemaal onbeschadigd. “We hadden flink wat schade, en dat had veel invloed op mijn tijd in SQ2. Dat is mijn eigen schuld”, vertelt de Japanner, die eerder in het weekend ook een probleem had met het stuurwiel. “Ik denk dat we dat hebben opgelost, maar ik weet het niet zeker. Ik ging in bocht zeven een beetje over de limiet, en daar heb ik ook de vloer beschadigd.”

Puntenfinish uit zicht

Ricciardo heeft een zware sessie achter de rug. De Australiër was zich ervan bewust dat zijn eerste run te langzaam was, maar kon terug in de garage nog een enkele verandering doorvoeren. Dit pakte goed uit, maar genoeg voor SQ2 was het niet. “Het is een korte ronde, dus het is hier altijd lastig. We hebben na FP1 een hoop aangepast, en het is lastig om hier een goede balans te vinden. Daarnaast zijn we ook nog eens bezig met het begrijpen van de nieuwe onderdelen.” Een top 8-finish en punten scoren in de sprintrace lijkt dan ook een illusie, weet Ricciardo. “We moeten de sprint gebruiken om de auto beter te leren kennen. Gelukkig krijgen we voor de kwalificatie van morgen de kans om veranderingen door te voeren, dus we blijven optimistisch”, aldus de 34-jarige coureur.