Mercedes is al decennialang de officiële leverancier van de safety car in de Formule 1. Sinds 1996 was zilvergrijs de vertrouwde kleur van de bolide van Bernd Mayländer, maar daar komt dit jaar verandering in. De eenmalige rode kleur van de safety car viel vorig jaar tijdens de jubileumrace van Ferrari op het circuit van Mugello blijkbaar dermate in de smaak dat de AMG GT-R dit jaar net als de medical car – een C63 S Estate – bij alle races in het rood gehuld zal zijn. De rode kleur is deze keer echter geen hommage aan Ferrari, maar een eerbetoon aan de Rote Sau, de allereerste raceauto van AMG.

Mercedes deelt de taken dit jaar met Aston Martin, dat bij de helft van de races voor het eerst ook de safety car en medical car gaat leveren. Het valt uiteraard samen met de Formule 1-rentree van het Britse merk, nadat het team van Racing Point deze winter werd omgedoopt tot Aston Martin Racing. Net als de F1-bolides van Sebastian Vettel en Lance Stroll zullen ook de Vantage Safety Car en de DBX Medical Car in het donkergroen gehuld zijn. Het is nog niet bekend bij welke races Mercedes en bij welke Grands Prix Aston Martin de veiligheidsvoertuigen zal leveren.

Bekijk de nieuwe safety cars en medical cars hierboven uit alle hoeken en standen in de fotoslider.