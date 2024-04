Tijdens de Grand Prix van Japan in 2014 vond in de laatste ronden van een natte race een noodlottig incident plaats, waarbij Jules Bianchi om het leven kwam. De Fransman was vriend en mentor van Charles Leclerc, die destijds pas net begonnen was aan zijn carrière in de formulewagens. Tien jaar later op datzelfde circuit rijdt de Monegask met een speciale helm, als eerbetoon aan de persoon die cruciaal is geweest voor het succes van de inmiddels 26-jarige coureur van Ferrari. Zijn helm is gebaseerd op het design van Bianchi, en ook de nummer zeventien – het rijdersnummer van de overleden Fransman – heeft een plekje gekregen.

@Charles Leclerc

“Het is natuurlijk een hele speciale plek, en altijd als ik daar kom denk ik aan Jules”, antwoordt Leclerc als hij door Motorsport.com wordt gevraagd naar de herdenking van zijn vriend. “Ik denk natuurlijk heel vaak aan Jules, want hij is degene die me heeft geholpen om hier te komen. In 2010 had hij al gesproken met Nicolas [Todt], mijn manager, voor ondersteuning om in F1 te komen. Hij is een gamechanger in mijn carrière geweest. Ook daarvoor waren we altijd extreem gehecht aan elkaar, net als dat onze families dat nu nog steeds zijn. Mijn helm is aan hem opgedragen, en hij is natuurlijk, zoals altijd, in mijn hart. Het wordt het komende weekend heel belangrijk voor me om het goed te doen”, aldus de Monegask.

Jules Bianchi en Charles Leclerc

Ook de twee Franse coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly eren hun landgenoot dit weekend. Ocon vertelt dat Bianchi de potentie had om wereldkampioen te worden. “Een tragische dag”, herinnert de Alpine-coureur zich. “Jules vertegenwoordigde onze hoop in de Franse motorsport. Hij was het opkomende talent, en was zeker succesvol geworden. Ik was vaak in Brignoles [kartcircuit], en zag hem samen met Charles vaak rijden. Het is treurig dat we hem moeten herinneren, maar we moeten doorgaan met racen. Dat is wat hij gedaan zou hebben, en dat is wat wij zullen doen.”

@Charles Leclerc

Zijn teamgenoot Gasly was eveneens geïnspireerd door het racetalent van Bianchi. “Jules zal altijd worden herinnerd als de persoon die hij was, denk ik”, vertelt de coureur uit Rouen. “Natuurlijk als coureur, maar ook hoe hij als persoon was. Hij was ontzettend vriendelijk. Ik kan me nog herinneren toen we in het Franse team zaten, met alle jonge coureurs zoals Anthoine [Hubert], Esteban en vele andere kinderen. We keken naar hem op, als de volgende grote ster in F1. Iedereen is het er denk ik over eens dat hij uiteindelijk bij Ferrari zou belanden. Ik zal hem altijd blijven herinneren”, aldus Gasly.