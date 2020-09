F2-coureur Zhou test voor Renault op Hungaroring

Zhou deed dat vanwege de testbeperkingen in een auto uit 2018. De FIA verbiedt het testen met nieuwere wagens. Het was voor Zhou de eerste Formule 1-test dit jaar, de Renault-junior zat echter al eerder in een F1-wagen. Hij testte in het verleden op Jerez, Paul Ricard, Barcelona en de Red Bull Ring.

De 21-jarige in Shanghai geboren Zhou werd vorig jaar door Renault toegevoegd aan het opleidingsprogramma. Daavoor was hij enkele jaren verbonden aan de Ferrari Driver Academy. Een overstap als vaste waarde naar het F1-team van Renault lijkt een brug te ver: De Franse stal heeft voor de komende jaren Esteban Ocon en Fernando Alonso vastgelegd.

Op Twitter laat Zhou weten blij te zijn weer achter het stuur van een Formule 1-auto te hebben gezeten: