F1-coureurs willen Jeddah Corniche Circuit nog veiliger hebben

De Grand Prix van Saudi-Arabië kende vorig jaar zijn eerste editie in Jeddah, naar aanleiding van die race ontving de organisatie opmerkingen over de veiligheid van de baan. In aanloop naar afgelopen weekend werden op diverse punten zaken veranderd, zoals onder meer het breder maken van de laatste bocht en door op verschillende plekken de muren verder naar achteren te plaatsen. Hiermee werd het zicht voor de coureurs verbeterd op het nauwe, maar snelle stratencircuit.

Ondanks de verbeteringen, is het volgens Ferrari-coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz nog niet voldoende. Zij lieten dit weten na de hevige crash van Haas-coureur Mick Schumacher in de kwalificatie. De Duitser kwam gelukkig ongeschonden uit het ongeluk. Sainz noemde de al gedane wijzigingen aan het circuit 'de kleinste ooit'. Hij merkte daar verder wel bij op dat de monocoques van de huidige F1-wagens veilig zijn, maar vraagt zich af of er daardoor alsnog risico genomen moet worden. "Als coureurs voelen we ons veilig in Jeddah, maar dat komt met name door de veilige auto's. Dit geeft een bepaalde rust op dit soort hoge snelheden. De FIA heeft onwijs goed werk geleverd wat de veiligheid betreft. Maar tegelijkertijd vraag ik me af of dit het allemaal wel waard is." Zijn eerste suggestie is het nog meer naar achteren plaatsen van de betonnen muren, waarmee er wellicht een minder harde impact is bij een crash. "Hopelijk zorgt dit er bij een hevige crash voor dat de auto nog meer snelheid mindert wanneer we van de baan schieten. Het is een discussie die nodig is, want momenteel zit het al op de limiet."

George Russell merkte op dat F1 niet te ver moet doorschieten, dit kan volgens de Brit ten koste gaan van het karakter van de baan. "Het gevaar vorig jaar was het gebrek aan zicht", aldus de Mercedes-coureur. "Ze hebben hun best gedaan om dat te verbeteren. Het heeft wel iets gewerkt, maar niet alle problemen zijn weggenomen. Maar ik denk ook dat dit gewoon de aard van een stratencircuit is. Omdat het zo snel is, is het risico groot maar de beloning ook. Het probleem is dat de baan wellicht DNA verliest als je te ver doorschiet met veranderingen. Er zijn echter wel kleine zaken die verbeterd kunnen worden. Maar goed, als je er met deze snelheid afschiet, eindig je altijd in de muur."

Red Bull-coureur Sergio Perez noemde Jeddah de meest gevaarlijke plek van de kalender, terwijl teamgenoot Max Verstappen over de snelle bochten riep dat ze gewoon rechtgetrokken moeten worden: "Dat is veiliger voor iedereen." Leclerc genoot van het circuit, al zijn er volgens de Monegask ook een aantal zaken die anders kunnen.