Albon maakt zich geen zorgen om zijn positie bij Red Bull

Albon kwam in de door Gasly gewonnen race op Monza niet verder dan de vijftiende plaats. In het kampioenschap is de Fransman de Thaise Brit tot op vijf punten genaderd. (43 om 48 punten). Direct na de race begon opnieuw het gespeculeer over een tweede ruil tussen beide coureurs, waarbij dit keer Albon van Red Bull naar AlphaTauri zou terugkeren en Gasly opnieuw bij Red Bull naast Max Verstappen zou komen te rijden. Vorig seizoen gebeurde dat precies andersom.

Albon maakt zich echter geen zorgen, zo liet hij vanuit Mugello aan Motorsport.com weten. “Nee, totaal niet. Het proces blijft hetzelfde. Ik denk dat het al sinds mijn eerste race in de Formule 1 hetzelfde is. Van mijn kant; ik kijk naar mijn recente races en zie eigenlijk alleen maar progressie. Ik ben blij met hoe het gaat. We hebben een nieuw weekend om de puzzel te leggen en de focus ligt dan ook echt op dit weekend. Ik ben er heilig van overtuigd dat met name Monza niet echt een reëel beeld van de werkelijkheid gaf. De goede tijden komen nog wel en ik ben er zeker van dat als de gelegenheid zich voordoet, ik kan laten zien wat ik in huis heb”, vervolgt een optimistische Albon.

Ook het teammanagement liet afgelopen week weten dat er op geen enkele wijze aan wordt gedacht om Albon en Gasly opnieuw en nu in de andere richting te wisselen. De enige druk die de 24-jarige teamgenoot van Verstappen voelt is de druk die hij zichzelf oplegt. “Als je bij een topteam komt te rijden dan wil je het zelf goed doen, want het biedt je de mogelijkheid om te winnen en op het podium te komen. Als je het hebt over extra druk dan komt die puur van binnen. Je wilt gewoon je best doen, meer dan wat ook. Dat verandert niet echt als je van team wisselt. Eigenlijk is het niet anders dan voorheen [bij AlphaTauri/Toro Rosso].”

Albon kijkt met veel verwachtingen vooruit op de Toscaanse Grand Prix. “Ik denk dat het een van de meest fysieke races van het jaar gaat worden, misschien wel aller tijden. De laagste versnelling die we gebruiken is de vierde versnelling. Het gaat dus leuk worden, vooral voor onze nekken. Ik weet zeker dat we het gaan voelen. Het is fantastisch dat we dit soort old school circuits met echte geschiedenis bezoeken. Duimpje omhoog dus.”