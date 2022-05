Chassiswissel Sainz vanwege probleem met brandstofsysteem

Thuisrijder Carlos Sainz noteerde vrijdag in de eerste vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalunya de tweede tijd en was in de tweede oefensessie goed voor P4, op ruim 0,3 seconde achterstand van zijn teamgenoot en snelste man Charles Leclerc. Na de trainingen stuitte Ferrari op een probleem met het brandstofsysteem in de F1-75 van Sainz, waardoor de coureur een nieuw chassis nodig heeft voor de rest van het weekend. Hier staat geen straf op.

Ferrari heeft meerdere updates voor de F1-75 meegenomen naar Barcelona. Die hebben volgens Sainz ‘zeker potentie’. “We hebben wat verandering in het gedrag van de auto geconstateerd. Dat is goed als je upgrades meeneemt, want je wil veranderingen zien”, zei de 27-jarige coureur uit Madrid. “Ik ben blij dat de updates werken. Wel hebben we in aanloop naar de tweede vrije training niet de juiste stappen gezet, waarmee we onszelf iets langzamer hebben gemaakt. We weten nu misschien welke richting we niet op moeten. We moeten terug naar het gevoel dat ik in de eerste sessie had, dat was beter.”

Teamgenoot Leclerc was ondanks zijn snelste tijd in de tweede vrije training niet geheel tevreden. Volgens de leider in de WK-stand moet Ferrari zich nog verbeteren in de lange runs. Daarin heeft het team het lastig met de banden. “Ik hoop dat we voor zaterdag nog een goede dosis snelheid vinden. Op dit moment zijn we qua race pace niet sterk”, aldus Leclerc.

Lando Norris

Sainz is overigens niet de enige coureur die een nieuw chassis krijgt. Hetzelfde geldt voor Lando Norris. De Brit heeft een nieuwe overlevingscel nodig, nadat McLaren schade aan de onderkant van de wagen had geconstateerd. Dit was het gevolg van het rijden over een kerbstone.

Video: Onze terugblik op de vrijdag in Barcelona