Carey reageert op 'cash is king'-uitspraak van Hamilton

Waar de meeste coureurs zich op de vlakte hielden over het coronavirus, reageerde Hamilton tijdens de persconferentie in Australië wel opvallend uitgesproken. De Brit zei het 'schokkend' te vinden dat het hele F1-circus 'gewoon' in Melbourne was en voegde daaraan toe: "Cash is king." Hij gaf daarmee aan dat de Formule 1 financiële belangen langdurig boven het welzijn van alle betrokkenen heeft geplaatst.

Volgens Carey is dat niet in overeenstemming met de werkelijkheid. "Als cash echt king zou zijn, dan hadden we zeker niet het besluit genomen dat we uiteindelijk wel hebben genomen", laat hij aan onder meer Motorsport.com weten. "Maar ik kan het wel blijven herhalen: met de kennis van nu zien de dingen er heel anders uit dan voordat we naar Australië afreisden."

Hij blijft dan ook volhouden dat de Formule 1-organisatie geen grove fouten heeft gemaakt. "De situatie is gewoon erg snel veranderd. Van dag tot dag en zelfs bijna van uur tot uur. Wij zijn dat steeds blijven evalueren en hebben op basis daarvan geprobeerd een adequaat besluit te nemen. We hebben volgens mij genoeg moeite gedaan om alle relevante informatie boven tafel te krijgen en om op basis daarvan de juiste besluiten te nemen. Volgens mij hebben we dat ook wel gedaan."

Video: De gevolgen van de afgelaste Formule 1-race in Melbourne