VIDEO: Charles Leclerc schrijft Ferrari af en zorgt voor rode vlag in F1 Mexico

De tweede vrije training in Mexico staat voornamelijk in het teken van de Pirelli-bandentest. Ruim een half uur na de start is Charles Leclerc aardig hard van de baan geschoten. In de zevende bocht verloor de Monegask met de testbanden de controle over de achterkant van de auto en schoof daardoor de baanafzetting in. Meteen werd de rode vlag getoond en was te zien dat er flinke schade was aan de auto en de baanafzetting. Leclerc was ongedeerd.

Ten tijde van de crash had Leclerc na dertien ronden de zevende tijd in handen. De snelste tijd werd eerder geklokt door Mercedes-coureur George Russell. Achter de Brit staan Yuki Tsunoda en Esteban Ocon. Max Verstappen vonden we terug op P6 met een verschil van meer dan anderhalve seconde naar Russell.