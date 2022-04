De reactietijd van Charles Leclerc bij de start was een fractie beter dan die van Max Verstappen en zodoende dook de Ferrari-coureur als leider de eerste bocht in. Kort na het overnemen van de leiding parkeerde Guanyu Zhou zijn Alfa Romeo in de bandenstapels en dus kwam de safety car de baan op. Na de herstart sloeg Leclerc meteen weer een gaatje naar Verstappen, die daarna de afstand wist op te rekken naar meer dan anderhalve seconde. De Nederlander wist in de slotfase het gat stukje bij beetje te dichten en kwam vervolgens binnen DRS-bereik. Een geweldig gevecht van een aantal rondjes volgde en uiteindelijk werd Leclerc buitenom ingehaald in de eerste bocht na start-finish.

Het verschil naar Verstappen werd drie seconden en uiteindelijk kwam de WK-leider als tweede over de finish op Imola. Dit houdt in dat Leclerc de Grand Prix van Emilia-Romagna zondag ook op die plek begint. "Ik start in ieder geval op de eerste rij", trapt de coureur af. "Aan het einde van de race hadden we veel problemen met de banden, dat is wel iets wat we moeten onderzoeken. Het is in ieder geval van belang dat we wel klaar zijn voor morgen. Het tempo was goed, tot de linker voorband hard begon te slijten. Ik verloor het daardoor aan het einde, maar zo is het leven nou eenmaal. We gaan aan de bak en morgen terugslaan."

De tribunes kleurden rood en dat is niet zo gek aangezien het een thuisrace voor de Scuderia is. Onder luid gejuich nam Leclerc in de beginfase de leiding van Verstappen over en dat is ook de Monegask niet ontgaan. "Het is echt geweldig", gaat hij glunderend verder. "Elke keer als we in Italië zijn is de support echt gigantisch. Het is prachtig om zoveel mensen op de tribunes te zien."

Leclerc heeft zeven punten mogen bijschrijven met zijn tweede plek en dus gaat hij met 78 punten nog steeds aan de leiding in het wereldkampioenschap.