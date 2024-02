Ook voor het Formule 1-team van Ferrari is het nieuwe seizoen met de F1-testdagen in Bahrein echt van start gegaan. De Italiaanse renstal hoopt met de SF-24 het Red Bull Racing moeilijk te maken en tijdens de eerste testdag zag het er redelijk goed uit. Het team was productief en zowel Carlos Sainz als Charles Leclerc zette een top-tien tijd neer. Red Bull en Max Verstappen waren echter meer dan een seconde sneller en dat geeft de burger bij de formatie uit Maranello weinig moed. "Mijn eerste gevoel is dat Red Bull jammer genoeg nog best een eind voor ons staat. Ze leveren enorm indrukwekkende rondetijden. Dit is mijn eigen gevoel en ik heb de data nog niet bekeken, maar de data zegt nu ook nog niet zoveel", vertelt Leclerc bij F1TV.

Zoals gezegd lijkt het bij Ferrari redelijk op rolletjes te lopen, maar Leclerc waakt voor al te veel optimisme. "Zo voelt het bijna elke wintertest. Het laat zien dat we eigenlijk nog niet zo heel veel van de auto begrijpen", verklaart de Monegask. "Het is nu nog veel te vroeg om te zeggen hoe we er voor staan, we hebben namelijk geen idee hoeveel benzine de rest in de auto heeft." Wel ziet Leclerc dat de SF-24 een flinke verbetering is ten opzichte van de voorganger. "Vorig jaar was het tijdens de tests heel moeilijk om een richting op te gaan, want we hadden geen idee hoe de auto daarop zou reageren. Als we de bocht in gingen, dan wisten we niet of we met extreem veel overstuur of extreem veel onderstuur te maken zouden krijgen."

Putdeksel brengt schade aan

De ochtendsessie op donderdag werd door een losse putdeksel in de kerbs vroegtijdig afgebroken. De rode vlag kwam echter te laat voor Leclerc, want de vloer van zijn wagen raakte ernstig beschadigd. "Het is wat het is, gelukkig is het uiteindelijk niet iets groots", relativeert de meervoudig Grand Prix-winnaar. "Er zat een gaatje in de vloer en die moesten we vervangen. We hadden geen waarschuwing [voor de loszittende putdeksel] gekregen. Ik zag wat, maar het was zo dun dat ik dacht dat het iets van plastic was. Normaal rijden we daar vol overheen en gebeurt er niets, deze keer was het iets van metaal en dat deed de auto iets meer pijn."