Leclerc zet superieur Ferrari bovenaan in Monaco, Verstappen vierde

Op een stratencircuit als Monaco benadrukken alle coureurs dat het om vertrouwen draait en dus was het optimaliseren van de schaarse rijtijd op vrijdag van cruciaal belang. In de eerste vrije training lukte dat alleraardigst bij Ferrari en Red Bull, twee teams die zoals verwacht met de eerste vier posities aan de haal gingen. Belangrijker dan die tijdenlijst was nog dat coureurs in het prinsdom hun handen vol bleken te hebben aan het nieuwe wapentuig. De stijvere en zwaardere 2022-auto's zorgden voor veel ongemakken, waar het gestuiter van Mercedes het beste voorbeeld van was.

Perez begint goed, Ricciardo tekent voor de eerste rode vlag

Geen wonder dus dat de mannen van Toto Wolff er net als de andere formaties bijzonder rap bij waren toen het licht in de pitstraat op groen sprong voor de laatste oefensessie van de dag. De twee voornaamste titelgegadigden waren eveneens op de afspraak, waarbij Charles Leclerc met 1.15.762 een eerste richttijd op klokken zette op de harde band. In de eerste training trapte Red Bull nog af op harde band en Ferrari op de mediums, maar vanmiddag waren de rollen exact omgedraaid.

Het gaf de mannen van Christian Horner de mogelijkheid om te reageren en precies dat wist Sergio Perez, die na de race in Barcelona heeft gesproken over teamorders, te doen. De Mexicaan noteerde 1.14.001 op banden met gele wangen en was daarmee sneller dan alle tijden uit de eerste training. Verstappen had in deze fase nog niet direct een antwoord en moest tweeënhalve tienden toegeven.

Doordat de derde vrije training vlak voor de kwalificatie plaatsvindt en crashes daarin bijzonder kostbaar zijn, is de tweede training traditiegetrouw de sessie waarin coureurs de limiet opzoeken. Een crash ligt op de loer en na een kwartiertje kon Daniel Ricciardo - viervoudig podiumfinisher in Monaco en winnaar in 2018 - daar over meepraten. De McLaren-coureur kende een beetje onderstuur in bocht 13, verloor de achterkant en schoof richting het zwembad hard de vangrails en vervolgens de baanafzetting in. De Australiër liet via de boordradio weten in orde te zijn, maar dat viel niet te zeggen van zijn bolide. De bergingswerkzaamheden bleken dan ook goed voor de eerste code rood van deze vrije training en een vroegtijdig einde voor Ricciardo.

Ferrari superieur op soft, tijden niet veel langzamer dan vorig jaar

Na een onderbreking van ongeveer negen minuten achtten teams de tijd rijp om de softs voor de dag te halen. Die zachte banden brachten Fernando Alonso kortstondig bovenaan, al bleek dat van korte duur. Perez bracht Red Bull namelijk terug aan kop en zag Verstappen - ondanks dat de Mexicaan zijn linker spiegel verloor - als tweede aansluiten op 0.031 van een seconde. Het wachten bleek op het antwoord van Ferrari en dat kwam van Leclerc. Hij haalde nog nooit de finish in zijn woonplaats, maar liet zien dat het met de snelheid meer dan goed zit. De viervoudig GP-winnaar wist nog eens twee tienden van de Perez-tijd te snoepen en de nieuwe richttijd op 1.13.125 te zetten.

Het was minder dan drie seconden langzamer dan zijn poleronde van vorig jaar en dat terwijl de 2022-auto's vooral minder zouden zijn in langzame bochten, waar Monaco er bijzonder veel van heeft. Bovendien was het plafond nog niet in zicht op vrijdagmiddag. Verstappen wist kortstondig P1 over te nemen met 1.13.103, maar zag Ferrari nog veel meer overschot hebben. Sterker nog: Leclerc bleek uitstekend in zijn element en wist er met 1.12.656 nog eens vier tienden af te knabbelen. De thuisrijder toonde zich daarmee ijzersterk en zag in het restant ook niemand meer langszij komen.

Op een verbeterde baan wist Carlos Sainz hem nog wel te naderen tot 0.044 seconden, al bleef de toptijd van Leclerc buiten schot. Dat Ferrari met speels gemak de eerste twee stekken voor zich op wist te eisen, zegt echter alles over de kracht van de Scuderia. Red Bull bleef vrijdag op bijna vier tienden steken met de eerste auto, die werd bestuurd door Perez. Verstappen, die het met name in de eerste sector lastig had, keek tegen een achterstand van 0.447 seconde aan op zijn titelrivaal. Achter deze usual suspect wist de niet fitte Lando Norris de top-vijf knap te completeren, voor George Russell, Pierre Gasly en Alonso. Lewis Hamilton kwam niet verder dan P12 in zijn stuiterende Mercedes.

Uitslag tweede training F1 Grand Prix van Monaco