VIDEO: Leclerc zet aan en verbetert snelste tijd VT2 F1 Imola

Het Formule 1-weekend kan voor Charles Leclerc niet beter beginnen. De Ferrari-coureur zet het circuit van Imola in vuur en vlam door de hele dag al de snelste man te zijn. In de eerste training was hij net aan de snelste, in de tweede heeft de Monegask nog maar eens wat van zijn snelste tijd afgehaald. Ferrari hoopt de vruchten van de grote upgrade te plukken en tot nu toe staan ze er goed voor.