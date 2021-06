Leclerc zelfkritisch na kwalificatie: "Het was een drama"

In Monaco en Azerbeidzjan zorgden de Ferrari-coureurs voor een positieve verrassing door titelgegadigden Red Bull en Mercedes het vuur na aan de schenen te leggen. Carlos Sainz en Charles Leclerc hebben echter steeds benadrukt dat die uitschieters te maken hadden met de stratencircuits en dat het op 'normale banen' een tandje minder zou gaan. Dat bleek in het zuiden van Frankrijk te kloppen, al heeft Sainz de eer met P5 nog wel aardig hooggehouden. Leclerc kon niet aan de Ferrari-nieuwkomer tippen en gaat vooral bij zichzelf te rade.

De Monegask miste naar eigen zeggen grip aan de voorkant van zijn Ferrari. "Ik kon maar niet om onze beperking aan de voorkant heen rijden. Ik heb er dit hele weekend al moeite mee. Om heel eerlijk te zijn, ligt het meer aan mij dan aan de auto. Carlos en ik hebben allebei met dat probleem te maken, maar hij kan er gewoon beter omheen rijden", aldus Leclerc in gesprek met Motorsport.com. "Ik kwam het probleem in de kwalificatie niet echt te boven en moet vanavond nog maar eens goed in de data kijken om te zien wat ik beter kan doen."

Het was overigens niet allemaal kommer in kwel in de familie Leclerc op zaterdag. Zo greep broertje Arthur zijn eerste Formule 3-zege in Frankrijk. Een leuke bijkomstigheid voor Charles die het feestje meevierde, al kijkt laatstgenoemde vooral naar zijn eigen optreden. "Mijn laatste ronde in Q3 was niet slecht, maar voor die tijd was het een drama. Ik zat ver van waar ik had moeten of in ieder geval willen zitten." Over het verdere beeld van Ferrari is de tweevoudig GP-winnaar trouwens heel reëel. "Dit is qua pure snelheid wel zo'n beetje wat ik had verwacht. Uiteindelijk is dit nog niet zo'n slechte dag voor het team geweest met een vijfde en zevende plek op de grid. We kunnen morgen met McLaren vechten en dat is op zich niet zo verkeerd."