Leclerc: Komst Hamilton naar Ferrari F1 veranderde niks aan contractgesprekken

Het kwam voor velen als een verrassing: de overstap van Lewis Hamilton van Mercedes naar Ferrari voor het F1-seizoen 2025. De zevenvoudig wereldkampioen begint dan aan een gloednieuw avontuur na vele jaren van succes met het Duitse team, waar hij in 2013 begon. Voor één iemand kwam het nieuws echter niet als een verrassing: Charles Leclerc. De Ferrari-coureur had in de wandelgangen al meegekregen dat Ferrari aan de onderhandelingstafel zat met de 103-voudig Grand Prix-winnaar. De Monegask, die zelf in de winter een contractverlenging ondertekende waardoor hij zeker tot en met 2026 bij de Scuderia zit, was er al vroeg van op de hoogte.

"Dit soort deals worden natuurlijk niet van de ene op de andere dag gesloten", zegt Leclerc in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Het kost uiteraard tijd. Ik was voor het tekenen van mijn eigen contract op de hoogte van die gesprekken", doet de Monegask uit de doeken. "Het kwam dus niet als een verrassing na het tekenen [van mijn contract]. Verder wil ik er niet al te veel op ingaan uit respect voor Carlos [Sainz]. We hebben geweldige jaren gehad en nog één te gaan. We zullen er absoluut alles aan doen om het op de best mogelijke manier af te sluiten. Natuurlijk is Lewis een ongelooflijke coureur, de succesvolste uit de geschiedenis. Hij brengt heel veel ervaring met zich mee naar het team. Dat is dus goed. Maar nogmaals, het was geweldig met Carlos en we hebben nog één jaar om samen zo goed mogelijk te presteren."

Leclerc heeft sinds het nieuws al contact gehad met zijn toekomstige teamgenoot. "We hebben al gesprekken gevoerd met Lewis, met name toen alles naar buiten was gekomen", vertelt de 26-jarige coureur. "We hebben elkaar berichten gestuurd. Zoals gezegd is Lewis een groot kampioen met veel ervaring en zo veel succes. Het is altijd interessant om een nieuwe teamgenoot te hebben omdat je een nieuwe manier van werken of rijden leert kennen - des te meer wanneer die teamgenoot een zevenvoudig wereldkampioen is."

De komst van Hamilton naar Ferrari leidt wel tot de vraag hoe de Scuderia de dynamiek gaat aanpakken. In Leclerc zag het team namelijk een leider voor de komende jaren, maar Hamilton is bij Mercedes jarenlang de nummer één geweest. Of die gesprekken met Hamilton dan nog wat veranderd hebben voor Leclerc bij zijn eigen contractonderhandelingen? "Nee, het heeft helemaal niks veranderd omdat ik me focus op mezelf en op wat voor mij belangrijk is", benadrukt hij. "Er kwam dus geen verandering in eisen of wat dan ook voor mij. Dat maakte geen deel uit van mijn gesprekken. Maar het was goed dat het team transparant was, dat ik het dus niet later pas zou vernemen. Maar voor mij heeft het niks veranderd", besluit Leclerc.