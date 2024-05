Leclerc over wissel F1-engineer: "Communicatie geen specifiek probleem"

Vorige week werd bekendgemaakt dat Xavier Marcos Padros, de race-engineer van Charles Leclerc, een 'functie elders' krijgt binnen Ferrari. Sinds de komst van de Monegask in 2019 werken de twee samen, maar aan die soms wat stroeve samenwerking komt nu een einde. Op Imola krijgt Leclerc dus voor het eerst in zijn F1-carrière te maken met een wisseling van de wacht, maar hij maakt zich geen zorgen over de nieuwe samenwerking met Bryan Bozzi.

"Het zit natuurlijk heel dicht bij elkaar vooraan en alles maakt een verschil", reageert Leclerc voor het eerst op zijn afscheid van Marcos. "De beslissing is echter tussen het team en Xavi genomen. Zij hadden blijkbaar andere plannen in gedachten en dat is me na Miami meteen verteld. Maar Bryan, die de rol van Xavi vanaf nu overneemt, is iemand met wie ik sinds mijn komst bij Ferrari heb gewerkt. Hij is al die tijd mijn performance engineer geweest, dus hij weet precies hoe alles werkt. Het is dus niet alsof ik nu vanaf nul begin en dat het een complete omschakeling wordt. Het is tot nu toe supersoepel verlopen en ik weet zeker dat het ook op die manier zal doorgaan en dat we 100 procent gereed zijn vanaf dit weekend. Dat is alles wat ik kan zeggen."

Het is geen geheim dat de communicatie tussen Marcos Padros en Leclerc niet altijd soepel verliep, zoals op de boordradio regelmatig te horen was. De race-engineer zal nu 'andere belangrijke werkzaamheden voor het bedrijf' uitvoeren. Leclerc benadrukt dat hij de communicatie met de Spanjaard niet als een probleem zag. "De communicatie is altijd al een groot punt geweest sinds de samenwerking met Xavi, maar we proberen altijd zo veel mogelijk te communiceren en dit is de manier waarop ik werk om te proberen het beste totaalplaatje te krijgen", legt de Monegask uit. "Dus ja, zoals gezegd zullen we ons focussen op een zo soepel mogelijke overgang en dan zullen we ons concentreren op de zaken die er voor ons toe doen. Maar ik denk niet dat het in het verleden een specifiek probleem was.'