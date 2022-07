Leclerc wint GP van Oostenrijk na nerveuze slotfase, Verstappen tweede

Voor afgeladen oranje tribunes is zondag de 2022-editie van de Grand Prix van Oostenrijk verreden. Om 15.00 uur gingen de lampen boven het rechte stuk uit, waarna Max Verstappen prima weg kwam van pole. De Nederlander bleef zonder problemen Charles Leclerc voor. Daarachter dook George Russell aan de binnenkant bij de als derde gestarte Carlos Sainz. De Spanjaard ging wijd bij de eerste bocht maar gaf zich niet gewonnen en versloeg Russell toen het tweetal naar de derde bocht sprintte.

Bij de derde bocht werd Russell onder vuur genomen door Sergio Perez. Het tweetal stormde daarna zij aan zij op de vierde bocht af, waar Russell aan de binnenzijde zat en Perez aan de buitenkant. De Mercedes-coureur tikte bij het insturen tegen de Red Bull aan, waardoor Perez de grindbak in spinde. De coureur uit Guadalajara kon zijn weg vervolgen, maar was teruggevallen naar de laatste plaats en verloor nog meer terrein omdat hij meteen naar de pits moest. Perez slaagde er vervolgens niet in om terug naar voren te komen en zou uiteindelijk opgeven in de pits. Het moment bij de vierde bocht kwam Russell op een tijdstraf van vijf seconden te staan, die hij in de pitstraat moest inlossen.

Video: Verstappen blijft aan kop bij de start, Russell tikt Perez eraf

Verstappen had na de eerste ronde een gaatje dat net groot genoeg was om buiten schootsafstand van Leclerc te blijven. Na een paar ronden begon de Nederlander echter te klagen over zijn banden, terwijl de Ferrari-coureurs in de koelere omstandigheden op zondag een stuk minder last bleken te hebben van bandenslijtage. In de negende ronde begon Leclerc voorzichtig te kijken bij Verstappen, om een ronde later serieus in de aanval te gaan. Verstappen overleefde de eerste serie aanvallen van de Monegask, maar nog een ronde later was er voor de Red Bull-rijder geen houden meer aan: Leclerc dook bij de vierde bocht aan de binnenkant en greep zo de leiding.

Kort hierna zocht Verstappen de pits op om de medium banden waarop hij de race was begonnen te verruilen voor harde exemplaren, en keerde als achtste terug op de baan. Het Ferrari-duo ging echter veel langer door op de eerste set banden en sloeg daarmee een belangrijke slag. Leclerc ging na 26 ronden naar binnen, waarmee Sainz aan de leiding kwam. De Spanjaard stopte een ronde later met als gevolg dat Verstappen, die door de verschillende pitstops weer naar voren was geschoven, terug op kop kwam. Maar de Limburger was onderweg op banden die twaalf ronden ouder waren dan die van Leclerc. De coureur uit Monaco reed het gat met Verstappen met speels gemak dicht, waarna het in ronde 33 erop en erover was voor de Ferrari-coureur.

“De ene ronde heb ik grip aan de voorkant, de andere niet. De auto is zo onvoorspelbaar, het is om gek van te worden”, meldde Verstappen aan zijn race-engineer, nadat Leclerc hem terug had verwezen naar de tweede plek. De leider in het kampioenschap zag vervolgens Sainz met rasse schreden naderen. Voordat de winnaar van de Britse Grand Prix het gat volledig had gedicht, zocht Verstappen echter voor de tweede maal de pits op om een nieuwe set harde banden te halen. De derde plaats leek op dat moment het maximaal haalbare voor de WK-leider, die daarna de instructie kreeg om de rondetijden van Hamilton te matchen. Red Bull leek zich daarmee neer te leggen bij één-twee voor Ferrari en de focus te verleggen naar het veiligstellen van de laatste podiumplek.

Met nog 22 ronden te gaan maakte Leclerc zijn tweede pitstop. Hij kreeg een frisse set harde banden mee en keerde achter Sainz en Verstappen terug op het circuit. Sainz mocht opnieuw een rondje aan de leiding gaan, alvorens ook hij voor de tweede maal naar binnen werd geroepen. Zo kwam Verstappen weer even vooraan te liggen, maar leek het andermaal een kwestie dat hij weer te grazen zou worden genomen door de beide Ferrari's.

In het geval van Leclerc duurde het niet lang. Vier ronden na zijn tweede pitstop opende hij de aanval op Verstappen op weg naar de derde bocht. De Nederlander probeerde wat terug te doen, maar het verschil in snelheid was simpelweg te groot. “De tractie is een grap”, mopperde Verstappen. Met nog vijftien voor de boeg meldde Sainz zich in de achterspiegels van Verstappen. De winnaar van de Grand Prix van Groot-Brittannië maakte zich net op voor een inhaalactie, toen zijn motor plofte. De Spanjaard stuurde zijn auto de uitloopstrook op en moest vervolgens nog rap uit de Ferrari klimmen, omdat de vlammen zich van achter een weg naar voren begonnen te banen.

Video: Carlos Sainz ontsnapt aan vuurzee

De brand bij Sainz was reden voor een virtuele safety car, die Leclerc en Verstappen aangrepen om terug te gaan naar de medium band. Drie ronden later ging de race verder. Leclerc en Verstappen lagen eerste en tweede en werden door vier seconden gescheiden. “Het gaspedaal voelt een beetje vreemd”, meldde Leclerc tien ronden voor het einde, terwijl Verstappen langzaam maar zeker dichterbij kwam aan de F1-75. Het zou toch niet gebeuren dat Ferrari na een zekere tweede plaats ook de overwinning uit handen zou geven? Ferrari zag echter niets in de data en Leclerc bevestigde daarop dat het gaspedaal weer normaal voelde, waarna het gat rond de 3,5 seconden bleef.

“Wat is er aan de hand met het gaspedaal?”, klonk het niet veel later bij Leclerc. De problemen bij de Monegask waren duidelijk nog niet ten einde. Het gaspedaal kwam niet meer goed omhoog, waardoor ook terugschakelen niet langer soepel ging. Verstappen meldde zich met vier ronden te gaan binnen drie seconden van Leclerc. Ook bij 50.000 Nederlandse fans die naar Oostenrijk waren afgereisd, liep de spanning op. Leclerc hield het tempo echter hoog genoeg om anderhalve seconde voor Verstappen aan de finish te komen. Zowel in de cockpit van de Ferrari als op de pitmuur en in de garage van het Italiaanse team was de opluchting groot.

Hamilton eindigde als derde op de Red Bull Ring en Russell werd ondanks zijn tijdstraf voor het moment met Perez vierde, waarmee het weekend voor Mercedes nog positief eindigde, nadat beide coureurs in de kwalificatie waren gecrasht. Esteban Ocon sleepte een prima vijfde plaats in de wacht voor Alpine. Mick Schumacher maakte indruk door zesde te worden en werd door de fans verkozen tot Driver of the Day. Lando Norris, Kevin Magnussen, Daniel Ricciardo en Fernando Alonso scoorden de overige punten in Oostenrijk. Verschillende coureurs kregen een tijdstraf van vijf seconden voor de kiezen omdat zij te vaak de track limits hadden overschreden.

In het kampioenschap gaat Verstappen nog altijd aan de leiding, met 208 punten. Leclerc is Perez voorbij voor de tweede stek in het klassement en staat nu 38 punten achter op de Nederlander. Perez zakte door zijn nulscore dus naar P3 en zag het verschil met zijn teamgenoot oplopen naar 57 punten. Bij de constructeurs heeft Red Bull nog altijd de touwtjes strak in handen. Het team uit Milton Keynes staat op 359 punten, terwijl Ferrari tweede staat met 303 punten.

Over twee weken gaat het Formule 1-seizoen 2022 verder met de Grand Prix van Frankrijk op Paul Ricard.

Video: Charles Leclerc klaagt over zijn gaspedaal

