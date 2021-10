Leclerc wil niet te vroeg juichen na sterke vrijdag in Turkije

Charles Leclerc verklaarde donderdag dat hij uitkeek naar de ijsbaan van Istanbul Park, waar hij vorig jaar ijzersterk voor de dag kwam. Eenmaal aan de trainingen begonnen bleek het asfalt op het circuit een stuk meer grip te bevatten dan vooraf gedacht. Dat was vooral te danken aan een speciale behandeling van het asfalt voorafgaand aan het raceweekend van de Formule 1.

Ondanks dat Leclerc liever Thialf-achtige omstandigheden wilde, was de coureur redelijk tevreden. “Er is veel meer grip, maar het gevoel is relatief gezien hetzelfde en dat is wel vreemd”, sprak hij na de tweede training. “We glijden nog steeds een beetje om de tijd te vinden, maar er is meer grip. De rondetijden zijn veel sneller. Het gevoel is de hele dag goed geweest, maar ik sta nog niet op de banken. Ik heb het gevoel dat de topteams nog wel wat achter de hand hebben."

De kwalificatierun aan het begin van de tweede training was veelbelovend, evenals de racesim in de tweede helft van de middagsessie. “Ook wat betreft de runs met veel brandstof ziet het er goed uit, alles ziet er nu positief uit. Het is pas vrijdag, we moeten de ogen op de bal houden en zorgen dat we zo hard mogelijk werken. We moeten proberen om de afstelling her en der nog wat te verfijnen en de auto nog iets beter te maken.”

Dat er nog steeds een beetje gegleden kan worden is gunstig voor Leclerc, die daarmee de starre auto iets beter kan besturen. “Ik voel me comfortabel als er wat beweging in de achterkant van de auto zit, ik vind het fijn om met de achterkant te spelen zodat de auto beter stuurt. Dat voelt nu best goed. We zijn competitief. Wat dat betreft gaan we niet veel veranderen, maar de raceruns kunnen nog wel wat beter.”

De teams hebben voor zaterdag een extra set regenbanden gekregen en de weersverwachting lijkt dan ook om te slaan. Wat dat betekent voor de competitiviteit van Ferrari, is nog maar de vraag. “Ik weet niet wat er gebeurt als het gaat regenen. Hier waren we vorig jaar competitief toen het regende, op de intermediates ging het aardig terwijl het met de full-wets iets lastiger was. We moeten afwachten wat het ons gaat brengen.”