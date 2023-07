Leclerc wijst punten aan die racen op nat Spa veiliger kunnen maken

Nog geen maand na het dodelijke ongeval van Dilano van ’t Hoff is de Formule 1 op Spa-Francorchamps om de laatste race voor de zomerstop af te werken. De 18-jarige Nederlander overleed na een zware crash in de regen. Veel Formule 1-coureurs werd donderdag gevraagd of ze tevreden zijn over de veiligheid van het circuit van Spa, en dan met name in de regen.

“Ik denk dat er wel een paar veranderingen gedaan kunnen worden die een verschil zouden kunnen maken”, laat Charles Leclerc tijdens de persconferentie weten. “Ten eerste hebben we op het rechte stuk volgend op Eau Rouge links en rechts iets meer ruimte nodig tussen de muur en de baan. Als je bij in huidige situatie de controle verliest over de auto, dan bots je tegen de muur en is de kans groot dat je weer terug de baan opkomt. Dit is iets waar voor de toekomst over moet worden nagedacht.” De laatste jaren gaan er steeds vaker stemmen op dat de sectie met Raidillon en Eau Rouge moet worden aangepast vanwege de veiligheid. Leclerc twijfelt echter of een verandering van dit gedeelte van de baan voor verschil zal zorgen. “Ik ben er niet zeker van of het veranderen van de lay-out van Eau Rouge iets is wat gedaan moet worden.”

“Een ander belangrijk punt dat hiermee samenhangt, is het zicht”, vervolgt Leclerc. “Het is erg moeilijk om onder woorden te brengen wat we als coureurs precies zien. We roepen soms wel dat we niets zien. En als we dat zeggen, overdrijven we niet! We zien echt niets als het regent! En dat is een groot probleem in de autosport in het algemeen. We hebben in alle formuleklassen te maken met behoorlijk veel downforce en behoorlijk veel spray. Dat veroorzaakt vrij veel incidenten aangezien we niet kunnen zien wat er voor ons gebeurt. Het is makkelijk om dit hier zo even aan te stippen, het is een stuk moeilijker om een oplossing hiervoor te verzinnen. Maar ik weet dat de FIA ermee bezig is en het zo goed mogelijk wil oplossen.” De internationale autosportbond is onlangs begonnen met testen van spatborden op een F1-auto.

Tot slot vindt Leclerc het belangrijk dat de racedirectie geen druk voelt om de coureurs te laten racen als de omstandigheden twijfelachtig zijn. Leclerc: “Het laatste punt is: wanneer is het veilig om een race te laten beginnen? Dit is een ander onderwerp waar de FIA goed naar moet kijken. Vooral voor weekenden als deze. Het lijkt erop dat we dit weekend vrij veel regen krijgen. Maar men moet geen druk voelen om een race te laten beginnen omdat er nog geen ronde gereden is. En dit is een situatie die zich dit weekend kan voordoen. Veiligheid komt op de eerste plaats. Daar moet de prioriteit liggen. Mensen, maar op de eerste plaats ook de coureurs, moeten daarom niet klagen als er geen ronde gereden wordt, als het gewoon niet veilig is om te rijden.”

Vertrouwen op de FIA

Lewis Hamilton vertrouwt de FIA dat het circuit van Spa veilig is. “Ik denk hier nooit aan”, zegt de zevenvoudig wereldkampioen na de vraag of hij zich zorgen maakt over zijn eigen veiligheid, na de ongelukken van Dilano van ’t Hoff en Anthoine Hubert vier jaar geleden. “Je mag dergelijke gedachten niet in je hoofd laten kruipen. Ik vertrouw erop dat de FIA weet wat ze doet. We zouden hier nu niet zijn als zij niet dachten dat het veilig zou zijn om hier te rijden. Ze hebben in de afgelopen decennia geweldig werk geleverd op het gebied van veiligheid. Ik vertrouw op dat zij de juiste beslissingen nemen.”

“We vertrouwen op de FIA en hun inschatting of het veilig of niet is om te rijden”, laat Valtteri Bottas weten. “Je hebt circuits die gevaarlijker zijn dan anderen, helemaal als je ook het weer meerekent. Vooral zicht is hier ding als het regent. Maar op dat moment moet iemand anders dan de coureurs bepalen of er geracet kan worden of niet, om ervoor te zorgen dat er niets gebeurt.” Sergio Perez voegt toe: “Het is gewoon belangrijk om rekening te houden met het feit dat het zicht heel slecht kan zijn. Verder kunnen we niets anders doen dat de racedirectie volledig vertrouwen.”