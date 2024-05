VIDEO: Leclerc wekt indruk met snelle tijden in VT2 F1 Monaco

De combinatie het Formule 1-circuit van Monaco en Charles Leclerc is in het verleden geen gelukkige geweest, maar dit weekend is hij goed begonnen. Vooral in het begin van de tweede training weet de thuisrijder continu snelle tijden neer te zetten. Zowel op de mediums als de softs verbetert hij zijn snelste tijd continu, waarmee hij ruimschoots de snelste van het veld is. Daartegenover staan de problemen bij Red Bull Racing, waar het tempo er niet in lijkt te zitten. Max Verstappen en Sergio Pérez klagen steen en been over de afstelling van de auto.