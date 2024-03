Leclerc weet zeker: Veel F1-teambazen in gesprek met Sainz

"Iedereen in de paddock weet wel wat Carlos waard is", zegt Charles Leclerc na de zege van Carlos Sainz in de Grand Prix van Australië. Hij zit na dit seizoen nog zonder zitje, aangezien Lewis Hamilton die van hem overneemt in 2025. Intussen zet Sainz wel sterke prestaties neer om goede reclame voor zichzelf te maken. "Hij is een van de meest gewaardeerde coureurs in de paddock", vervolgt Leclerc. "En hij is ontzettend sterk in een Formule 1-auto. Hij heeft dat meermaals aangetoond. Dus ik denk niet dat hij onderschat wordt. Iedereen weet wat Carlos waard is." Leclerc is daarom van mening dat zijn teamgenoot zich geen zorgen hoeft te maken over zijn toekomst. "Hij zegt het niet, maar ik weet zeker dat veel teambazen met hem in gesprek zijn! En ik weet zeker dat hij veel kansen zal krijgen. Hij moet gewoon de beste keuze voor zijn carrière maken."

Oud-teamgenoot Lando Norris heeft bij McLaren ook ervaren hoe goed Sainz is en volgens hem is er dan ook 'geen reden waarom iemand zou moeten denken dat hij onderschat' wordt. "Mensen die hem kennen weten waartoe hij in staat is, weten hoeveel hij zich inspant en hoe hij zich toewijdt om tot een van de besten te behoren, iets wat hij hier en de afgelopen weken heeft bewezen. Ik weet zeker dat er genoeg coureurs zijn die waarschijnlijk niet zo hard hun best zouden hebben gedaan en niet zoveel tijd en moeite zouden hebben gestoken in hun herstel en hun terugkeer in de raceauto. En dat is dan maar één voorbeeld."

Norris benadrukt dat de resultaten in het voordeel kunnen spreken, ook al kunnen mensen van buitenaf 'makkelijk oordelen' over wat zij op tv zien. "Maar als je met hem hebt gewerkt en weet waar hij toe in staat is en als het klikt, dan klikt het heel goed en zet hij prestaties neer zoals dit weekend. En ik zou zeggen dat hij het hele jaar heeft bewezen dat hij een stap vooruit heeft gezet ten opzichte van vorig jaar. Je bent dus gek als je hem onderschat."

Zelf kan Sainz, die met meerdere teams in verband is gebracht, de complimenten van zijn collega's waarderen. "Ik ben het eens met mijn twee favoriete teamgenoten!", grapt de Ferrari-coureur. "Daar zitten heel aardige woorden bij, maar ik ben het met hen eens. Mensen die mij kennen, met mij gewerkt hebben of een team met mij hebben gedeeld, kennen mij en ik voel me ook niet onderschat door mensen die kennis hebben van deze sport. Als mensen die deze inzichten niet hebben en niet zo veel van deze sport weten mij willen onderschatten, dan vind ik dat prima. Dat maakt mij niet uit. Ik geef om de mensen die de sport goed kennen en om mijn teamgenoten, de mensen die mijn data hebben gezien, hebben gezien hoe ik werk, mijn snelheid hebben gezien. Daar geef ik om en ik voel me niet ondergewaardeerd door hen."