"Het was erg lastig", trapt Charles Leclerc zijn terugblik op de start van de Grand Prix van Miami af. De Monegask begon de race van de tweede plaats, maar zag plots de Red Bull RB20 op hoge snelheid aan zich voorbijvliegen. "Ik had Checo aan de binnenkant zitten en had geen geweldige start. Toen ik de koppeling liet gaan, had ik wielspin. Ik zag Checo aan de rechterkant, maar daar was heel weinig grip. Hij verremde zich dus en ik dacht dat we zouden crashen."

Dat gebeurde uiteindelijk niet, waardoor Leclerc de tweede plaats wist te behouden. Hij had een prima tempo te pakken maar kon niet voorkomen dat polesitter Max Verstappen beetje bij beetje wegreed. "Gelukkig overleefden we de eerste bocht zonder schade. Toen moesten we ons focussen op onszelf", legt Leclerc uit. "Maar we misten vandaag opnieuw een beetje snelheid. We hebben ons best gedaan."

Uiteindelijk besloot Leclerc om als eerste van de kopgroep een pitstop te maken. Hij had op de harde band een sterk tempo en dwong met zijn snelheid ook pitstops af van Verstappen, Oscar Piastri en Carlos Sainz. De timing van de safety car nekte Leclerc echter, want hij had daardoor de oudste banden van de kopgroep. "We hadden wat pech met de safety car, de timing daarvan was niet geweldig", baalt de Monegask. "Ik had de oudste banden van de kopgroep, maar we hebben alles best goed zitten managen. De derde plaats was het maximaal haalbare en daar zijn we tevreden mee."

Geheel tevreden zal Leclerc niet zijn. Hij weet nu immers ook dat McLaren dankzij de updates nu dusdanig sterk is, dat het een geduchte tegenstander is voor Ferrari. Lando Norris pakte zijn eerste F1-zege dankzij een heel goede stint op de harde band. "Ik ben allereerst heel blij voor Lando", zegt Leclerc. "Hij verdient het. Hij kwam heel vaak al in de buurt, maar om een of andere reden lukte het steeds niet. Maar vandaag heeft hij het geweldig gedaan. Het hele weekend zat hij er al bij en in Q2 reed hij al een ronde dat ik dacht: 'Oké, ze zijn heel sterk.' We hadden wel verwacht dat ze sterk zouden zijn, maar misschien niet zo sterk als wat ze vandaag hebben laten zien. Maar hij verdient het volledig."

Wel weet Leclerc nu dat er werk aan de winkel is voor zijn team. "Het is nu aan ons om hopelijk heel snel updates te brengen en ze bij te halen."