Leclerc weet na F1 Singapore dat hij stap moet zetten om Sainz bij te halen

Waar Carlos Sainz een haast perfecte Grand Prix van Singapore kende, verliep de nachtrace voor Charles Leclerc een stuk moeizamer. Hij slaagde er bij de start wel in om George Russell in te halen om zo rugdekking te bieden aan Sainz. Op de zachte band bleef de Monegask braaf achter de Spanjaard. Toen de safety car werd ingezet, kwamen beide coureurs naar binnen. Sainz kon zonder problemen door, Leclerc verloor veel tijd door verkeer - hij moest wachten op Lewis Hamilton die op zijn beurt wachtte op Russell - en sloot dus aan op de zesde plaats. In de slotfase wist hij Max Verstappen op het nippertje achter zich te houden en kwam hij als vierde over de finish.

In die eerste stint leek Leclerc, mede door de communicatie op de boordradio, vooral als rugdekking ingezet te worden voor Sainz. "Eerlijk gezegd was dit niet het plan", stelt Leclerc in gesprek met onder meer Motorsport.com. "Sinds vanochtend was alles heel duidelijk, dat is ook waarom ik op de zachte band ben gestart. Ik veranderde op het allerlaatste moment van gedachten om ervoor te zorgen dat ik voor George zou blijven in de eerste stint. Het was echt duidelijk dat dit ook in het voordeel van Carlos was omdat hij het gat zou creëren, maar ook voor mij omdat dit betekende dat ik vóór Carlos zou kunnen stoppen in een poging die tweede plaats te behouden."

Zo zou het echter niet lopen voor Leclerc, die in de pitstraat veel tijd verloor. "Helaas had ik niet zo veel geluk met de safety car. Dat betekende dat ik in de pit[box] moest wachten voor verkeer. Daar verloor ik in principe de race. Al met al was de overwinning vandaag de prioriteit en we hebben echt een prima racemanagement gehad als team."

Stap zetten richting Sainz

Zelf heeft Leclerc niet het idee dat hij met dezelfde strategie als Sainz veel verder was gekomen. "De Mercedessen hadden een pitstop gemaakt en op het einde vertelden ze mij dat ik het tegenovergestelde van Lewis [Hamilton] moest doen. Hij reed de pitstraat in, dus ik bleef buiten. Eerlijk gezegd was het allemaal heel erg vergelijkbaar geweest, of ik nou naar binnen was gekomen of buiten was gebleven. Ik denk niet dat het een gamechanger zou zijn geweest." De keuze om op die zachte band te starten, kwam van de Monegask zelf. "Ik pushte ervoor om op de zachte band te starten, zodat ik de positie ten koste van George zou kunnen pakken."

Wel is de afgelopen races duidelijk geworden bij Ferrari dat Sainz en Leclerc zeer aan elkaar gewaagd zijn. Sainz was in Singapore de betere van de twee, wat hem de zege opleverde. Leclerc weet wat hem te doen staat: op het niveau van de Spanjaard zien te komen. "Carlos zat er in Monza en hier helemaal bovenop. Hij was erg sterk. Het is geweldig om hem zo in vorm te zien, omdat het mij ook pusht om mijn rijstijl te begrijpen en te proberen om mijn rijstijl aan deze auto aan te passen. Zoals gezegd voel ik me niet helemaal op mijn gemak in de auto. De auto heeft een beetje te veel onderstuur en ik worstel om daaromheen te rijden. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de auto krijg ik niet het overstuur dat ik hebben wil. Er is nog wat werk aan de winkel, maar het is in de eerste plaats geweldig om te zien dat de snelheid er in ieder geval lijkt te zijn. Nu is het aan mij om te proberen de achterstand in te halen."

Video: Samenvatting van de Grand Prix van Singapore