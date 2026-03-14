Formule 1 GP van China

"Waanzinnige kwalificatieronden behoren tot het verleden"

Charles Leclerc denkt dat een van de voornaamste kenmerken van de Formule 1 tot het verleden behoort. Met de nieuwe generatie auto's zijn de zogeheten 'waanzinnige rondes' in de kwalificatie volgens de Ferrari-coureur niet langer mogelijk.

Erwin Jaeggi Stuart Codling
Gepubliceerd:
Charles Leclerc, Ferrari

Foto door: Lars Baron / Getty Images

Charles Leclerc kwalificeerde zich in China als vierde, een resultaat waar hij opvallend genoeg redelijk tevreden mee was. "Het komt niet vaak voor dat ik zeg dat ik blij ben met P4", zei Leclerc na afloop tegen onder andere Motorsport.com. "Ik heb gewoon zoveel moeite met dit circuit. Ik heb echt van alles geprobeerd: verschillende afstellingen, andere manieren van rijden. Uiteindelijk ben ik daarom best tevreden met mijn ronde. Natuurlijk is P4 niet fantastisch, maar veel meer zat er volgens mij niet in."

De Ferrari-coureur zag het verschil met Mercedes bovendien kleiner worden dan een week eerder in Melbourne, al waarschuwt hij dat dat beeld mogelijk vertekend is door de omstandigheden in de kwalificatie, met onder andere de problemen bij George Russell. "Daarnaast zijn deze auto's in de kwalificatie heel vreemd", legde Leclerc uit. "In het verleden was een van mijn sterke punten dat ik in Q3 enorme risico's kon nemen om er nog iets extra's uit te halen. Maar als je dat nu doet – en dat heb ik gisteren geprobeerd – dan schop je juist dingen aan de kant van de motor in de war."

Een extreem agressieve ronde levert dan dus juist tijdverlies op. "Je verliest uiteindelijk meer dan je wint", aldus Leclerc. "Consistentie loont nu veel meer. Vandaag probeerde ik van Q1 tot en met Q3 gewoon mijn ritme te vinden. Dat voelt in Q3 minder spannend in de auto, omdat je niet meer zo hard kunt pushen als je wilt. Maar uiteindelijk betaalde dat zich wel uit, want het bracht me dichter bij de coureurs voor me."

Charles Leclerc kwalificeerde zich als vierde voor de GP van China.

Foto door: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Volgens Leclerc betekent dat ook dat spectaculaire kwalificatieronden waarin coureurs soms alles op het spel zetten, verleden tijd zijn. "Je hebt geen waanzinnige rondes meer. Zulke rondes kun je naar mijn gevoel niet meer echt rijden met deze auto's", constateert hij.

Flexibeler met energie-inzet dan Mercedes

Leclerc is optimistisch dat hij zondag in de race competitiever voor de dag kan komen dan in de kwalificatie. "Ik denk dat ik een redelijk goede afstelling heb voor de wedstrijd", aldus de Monegask.

Over dat Ferrari tot dusver redelijk tegenwicht kan bieden tegen Mercedes in de openingsfase van de races, voegt hij toe: "We lijken vooral aan het begin van de race iets flexibeler met waar we onze energie gebruiken. Maar zodra je echt met iemand vecht, verlies je ook veel batterij en wordt het een soort sneeuwbaleffect. We slaagden er tot dusver echter in om ze af te remmen en in het gevecht te blijven. Hopelijk lukt dat morgen weer, want dat maakt de races waarschijnlijk ook spannend om naar te kijken. En ook vanuit de cockpit is het dan eigenlijk best leuk."

