De Formule 1 maakt vanaf 2023 geen gebruik meer van de chicane in de laatste sector van het Circuit de Barcelona-Catalunya. Daarmee keert het circuit terug naar de oude configuratie met twee snelle rechterbochten voor het lange rechte stuk. De druk op de banden zal in de bochten 13 en 14 flink toenemen door deze aanpassing.

Bandenmanagement is al het gehele F1-seizoen een belangrijke factor geweest. Sommige teams hebben daar meer moeite mee dan anderen. Red Bull Racing was op dit vlak in de eerste fase van het jaar superieur. “Ik denk dat de linker voorband het de gehele race zwaar te verduren krijgt”, antwoordt Ferrari F1-coureur Charles Leclerc wanneer Motorsport.com hem vraagt naar de herziene lay-out. “Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Het wordt een grote uitdaging qua set-up en om te proberen die linkervoorkant zo veel mogelijk te sparen. Ik hoop dat we met de nieuwe onderdelen die aanstaande zijn goed zijn in bandenmanagement, want dat wordt het belangrijkste in Barcelona.”

McLaren F1-coureur Lando Norris verwacht dat de coureurs het zwaarder krijgen met de nieuwe laatste sector: “Het is nog zwaarder voor de nek, dus ik kijk er helemaal niet naar uit. Of het de strijd op de baan beter maakt? Ik hoop het. Het is een listige laatste bocht, om eerlijk te zijn. Het is niet vol gas, maar het zou de gevechten beter moeten maken. Het wordt mogelijk meer een bandenmanagement-race dan het altijd al was, en het was altijd al enorm belangrijk om banden te sparen.”

Pirelli voorspelt tweestopper in Barcelona

Pirelli F1-baas Mario Isola ziet voor- en nadelen van de nieuwe lay-out: “Het is wat zwaarder dan voorheen voor de linker voorband, maar het is minder zwaar voor de achterbanden. Sector 3 was altijd zwaar voor de banden door de acceleratie”, zegt hij tegen Motorsport.com. “De druk is dus meer lateraal en minder tractie. We hebben de simulaties van de teams en we hebben al wat sessies gereden met Formule 2 en Formule 3. We hebben dus een beeld. We rijden dit jaar met C1, C2 en C3. Vorig jaar hadden we de band die we nu C0 noemen meegenomen, maar die was te hard. Iedereen reed op de C2 en C3 en het werd een driestopper. Ik verwacht dus een mix aan strategieën, misschien worden alle drie de compounds wel gebruikt. We moeten nog wat berekeningen doen, maar ik verwacht een tweestopper.”