Ferrari was op basis van de vrije trainingen voor de Grand Prix van Australië tot favoriet gebombardeerd om pole-position te pakken. In Q1 en Q2 leken Carlos Sainz en Charles Leclerc daar ook aanspraak op te maken. Ze zaten er de hele tijd goed bij, maar in Q3 kon Max Verstappen toch wat meer tijd vinden dan Sainz, die genoegen moest nemen met de tweede startplek. Voor Leclerc verliep de laatste run in Q3 een stuk slechter. De Monegask was bezig aan een verbetering van zijn eigen tijd, maar brak zijn ronde af na een moment van onbalans in bocht 11. Daardoor zat er voor de Ferrari-coureur niets meer in dan de vijfde startplek. Hij geloofde in ieder geval niet dat hij vandaag voor de pole-position kon gaan.

"Ik kon gewoon niet het juiste gevoel vinden vandaag", legt Leclerc uit in gesprek met Sky Sports. "Ik voelde al iets vanaf de derde vrije training, maar ik zei tegen mezelf dat ik dat vertrouwen wel weer zou vinden in de kwalificatie en meestal werkt dat, maar vandaag niet. De voorkant was niet zo sterk als ik had gewild. In de laatste run gingen we een heel agressieve kant op met de voorvleugel, maar dat werkte duidelijk averechts. Dat is dus een beetje jammer, maar het is wat het is."

Iets wat Ferrari en Leclerc wel optimistisch zal stemmen, is het racetempo dat zij in de tweede vrije training lieten zien. In die sessie kwam Verstappen niet echt tot een long run waardoor er voor hem geen bruikbare data was, maar Leclerc was duidelijk de nummer één. Hij weet dan ook wat hem zondag te doen staat. "Ik moet gewoon goed van start gaan", zegt Leclerc. "Maar het is een lange race en je hebt hier vier DRS-zones. Inhalen is dus mogelijk. We moeten ons op onszelf concentreren. Ik geloof nog steeds dat Red Bull meer marge heeft dan we aanvankelijk dachten, dus morgen zullen zij wel sterker zijn."