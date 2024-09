Leclerc mikt met 'constant' Ferrari op F1-constructeurstitel

Voor Ferrari was de double-header Baku-Singapore heel belangrijk. Het Italiaanse Formule 1-team heeft doorgaans op stratencircuits een uitstekende auto en in de strijd om de constructeurstitel was een groot aantal punten welkom. De score van die twee races is echter teleurstellend. Koploper McLaren liep 44 punten weg, waardoor het gat tussen de twee teams nu 75 punten bedraagt. Toch denkt Charles Leclerc dat Ferrari nog altijd kansrijk is voor de constructeurstitel.

"Ik denk dat als we constant blijven en we geen kansen meer vergooien, we tot het einde van het seizoen mee kunnen doen. Hopelijk levert het ons dat de constructeurstitel op", vertelde de Monegask nadat hij in Singapore als vijfde over de streep kwam. "Maar op pure pace denk ik niet dat we al op niveau zijn om het gevecht voor het constructeurstitel aan te gaan. Ik denk daarom niet dat we midden in het gevecht zitten, maar als ze [McLaren en Red Bull] fouten maken dan denk ik dat we in het gevecht mee kunnen doen."

Vooral McLaren wordt door Leclerc gezien als de grote favoriet. In de afgelopen tien races ging de Britse renstal slechts een weekend - in Monza - met minder punten naar huis dan Ferrari. "De laatste twee races waren dan wel goed, maar ik moet wel zeggen dat we niet te hoge verwachtingen moeten scheppen. McLaren heeft namelijk een auto die veel beter is", legt hij uit. "Er komen circuits aan waar het heel dicht bij elkaar zal zitten, maar ook races waar we er wat verder vandaan zitten. We waren dit seizoen niet vaak de snelste, behalve in Monaco en misschien in Monza waar we ook vrij sterk waren."

Sainz richt pijlen op P2

Waar Leclerc er nog van overtuigd is dat Ferrari een woordje mee kan spreken in de strijd bij de constructeurs, trekt teamgenoot Carlos Sainz dat in twijfel. De Spanjaard denkt dat P2 in de titelstrijd realistischer is. "McLaren heeft duidelijk het heft in handen en zijn de duidelijke favoriet voor de winst", aldus Sainz. "We hebben Red Bull in zicht, en McLaren ook een beetje. Vooral als het bij hen [McLaren] verkeerd gaat of ze komen in de problemen, dus we moeten ze in het vizier houden."

Red Bull verslaan zou echter Sainz genoegdoening geven. "Het zou de veerkracht van ons team laten zien. We hebben dit jaar zware tijden gehad waar we veel punten verloren. Sindsdien hebben we een goede ontwikkelingscurve doorgemaakt", verklaart de Madrileen. "Maar Red Bull gaat aan het einde van dit seizoen hard terugslaan als de updates komen, zeker als ze begrijpen wat er mis is gegaan met de auto. Het gaat niet makkelijk worden om hen te verslaan."