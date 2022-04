Leclerc voor Verstappen in tweede training GP van Australië

De tweede oefensessie werd verreden onder een bewolkte hemel. Op het moment dat de coureurs aan het begin van de training de baan opgingen, kwamen er zelfs wat druppels naar beneden in Melbourne. Een serieuze bui bleef echter uit.

Het gros van de rijders vertrok op de medium band. Carlos Sainz Jr. kwam hierop tot 1.19.797, waarmee hij snelste was in de openingsfase van de training. Kort daarna kwamen de rijders op het zachte rubber naar buiten. Charles Leclerc nam over aan de kop van de tijdentabel met 1.19.771, alvorens zijn Spaanse teamgenoot met een 1.19.568 terugkeerde op P1.

Fernando Alonso verraste daarna door zijn Alpine bovenaan te zetten. De tweevoudig wereldkampioen had de baan gerond in 1.19.537, maar de Ferrari’s waren op dat moment alweer bezig met een nieuwe snelle ronde. Leclerc kwam in 1.19.487 over de streep, gevolgd door Sainz in 1.19.376. Verstappen kampte tijdens zijn eerste snelle ronde op de rode band met verkeer en bleef daardoor steken op P4.

Leclerc deed er vervolgens nog een schepje bovenop met 1.18.978, waarmee de leider in het klassement als eerste en uiteindelijk onder de 1.19 ging. Verstappen schoof intussen met 1.19.386 op naar P3, maar ook in die ronde had hij last van een andere auto. En een volgende poging leverde geen verbetering op door een foutje bij de voorlaatste bocht. Verstappen liet het er echter niet bij zitten en kwam uiteindelijk nog tot 1.19.223, waarmee hij achter Leclerc plaatsnam op P2. Sainz zakte zo naar de derde stek, terwijl Alonso aan het einde van de eerste dag in Melbourne op een veelbelovende vierde positie stond. Sergio Perez stuurde de tweede Red Bull naar de vijfde tijd. Esteban Ocon accentueerde de goede vorm van Alpine met de zesde tijd.

Valtteri Bottas, die op een zeker moment nog over het gras schoot bij de eerste bocht, besloot de vrijdagtrainingen met de zevende tijd. De Alfa Romeo-coureur was nipt sneller dan Lando Norris, Pierre Gasly, thuisrijder Daniel Ricciardo en George Russell, die allen binnen twee tienden van de Fin zaten. Lewis Hamilton kwam niet verder dan de dertiende tijd, waarmee beide Mercedes-coureurs dus buiten de top-tien stonden. De zevenvoudig wereldkampioen had aan het begin van de training ook nog een momentje waarbij hij door de grindbak schoot.

In de slotfase was er een korte code rood omdat Lance Stroll een deel van zijn wheel cover op de baan had achtergelaten. De Canadees was maar iets langzamer dan Hamilton en goed voor de veertiende tijd. Aston Martin-teamgenoot Sebastian Vettel moest de gehele tweede training ondertussen aan zich voorbij laten gaan. De Duitser, die terug is van een coronabesmetting, werd tijdens de eerste training getroffen door een motorprobleem en zijn power unit kon niet snel genoeg gewisseld worden om tijdens de tweede oefensessie in actie te kunnen komen.

De actie in Melbourne gaat zaterdag om 5.00 uur Nederlandse tijd verder met de derde vrije training.