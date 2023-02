Leclerc blijft Mercedes voor op laatste ochtend F1-test, De Vries kilometervreter

Om tien uur lokale tijd ging het licht aan het eind van de pitstraat op groen voor de afsluitende testdag. Die dag was bij Red Bull volledig toebedeeld aan Sergio Perez, die er samen met Oscar Piastri ook meteen als de kippen bij was om het asfalt te betreden. Het duo sloot aan achter Felipe Drugovich, die wederom mocht instappen als vervanger van Lance Stroll. Perez werd op pad gestuurd met een aero-hekwerk om data te verzamelen over de luchtstroom, al ging dat niet helemaal naar wens. Zo verloor Perez na tien minuten in de ochtendsessie een sensor van de RB19, met de eerste code rood van de dag tot gevolg.

Mercedes komt als eerste topteam met softs voor de dag

Het oponthoud duurde echter niet lang en nadien was het woord aan George Russell en Nico Hülkenberg. De Mercedes-coureur zette op de C3-mediums een eerste richttijd neer met 1.33.690, maar zag Hülkenberg het stokje overnemen met twee opeenvolgende verbeteringen. Nadien haalde Mercedes de softs als eerste topteam voor de dag en ging het tempo omhoog. Russell snoepte op de C4-banden twee seconden van Hülkenbergs tijd af en ging op de C5 nog iets sneller rond. Met 1.31.442 toonde Mercedes enige beterschap en dook het ook meteen onder de tijden die Zhou Guanyu en Max Verstappen vrijdag hadden genoteerd. Er moet wel bij vermeld dat Verstappen de softs helemaal niet heeft gebruikt en dat zijn competitieve tijden op C3 zijn neergezet. Volgende week is dat overigens de soft, doordat de C4 en de C5 dan niet worden gebruikt.

Er staat tegenover dat Russell zijn tijden relatief vroeg op de dag heeft genoteerd, in zeer warme omstandigheden. De condities waren met andere woorden minder goed dan toen Zhou dat deed. Op softs oogde de Mercedes ook iets stabieler en dat is voorzichtig hoopvol, nadat er vrijdagavond een extra overleg is ingelast met beide coureurs en de kopstukken van het team. Nadat Mercedes eerst met een instabiele achterkant worstelde, kwam daar later een 'gek' downforceverlies aan de voorkant bij. Mercedes heeft laten weten dat er niet meteen een verklaring voor het probleem is gevonden, al heeft het wel de hydraulische pomp vervangen die Russell gisteren in de steek liet.

Leclerc laat eerste glimp van Ferrari's snelheid zien

Nadat Mercedes het bal op softs had geopend, volgde Ferrari dat voorbeeld. Charles Leclerc werkte de ochtendsessie af voor de Scuderia en dook op de C4-compound bijna drie tienden onder de tijd van de zwarte Mercedes bij zijn eerste poging. De Monegask verbeterde zichzelf nadien op dezelfde bandenset nog eens tot 1.31.024. Hij deed dat op een iets hardere compound dan Russell, al moet gemeld dat het verschil tussen de C4- en de C5-band dit jaar niet enorm groot is.

Ferrari heeft zo voor het eerst iets van de snelheid getoond, al hoort ook hier de disclaimer bij dat de motorstanden en hoeveelheid brandstof onbekend zijn. Ondanks dat de warme omstandigheden niet ideaal zijn voor toptijden, is Leclerc met zijn rondetijd al wel zeven tienden sneller dan dat er tijdens de wintertest van vorig jaar is gereden. De notering van Leclerc was vorig jaar zelfs goed geweest voor P5 in de kwalificatie op het Bahrain International Circuit. Het duidt erop dat de F1-auto's ondanks de FIA-ingrepen aan de vloer sneller zijn dan vorig jaar.

De Vries richt zich op lange runs, Bottas valt stil in de Alfa

Van de drie topteams is Red Bull Racing de enige formatie die de softs niet voor de dag haalde voor een snellere run op zaterdagochtend. Perez heeft daar - als het überhaupt gewenst is - ook nog wel even de tijd voor, doordat hij ook de middagsessie voor zijn rekening neemt. Halverwege de testdag bezet Perez in ieder geval de vierde plek op de tijdlijst, achter Drugovich in de wederom goed ogende Aston Martin.

Nyck de Vries is in diezelfde tijdenlijst op de tiende en laatste plek te vinden, al concentreerde hij zich voor het overgrote deel van zijn laatste testsessie op long runs. De Nederlander reeg de ronden lange tijd aaneen op de harde band en zou uiteindelijk 87 maal in de rondte gaan. Daarmee was hij de meest productieve coureur van de dag, de kilometervreter van de zaterdagochtend dus.

Minder voortvarend ging het voor Alfa Romeo en McLaren, al moet gezegd dat Valtteri Bottas zich in de eerste drie uren ook zeer productief toonde. Daarna gaf de C43 de geest, zo te horen door een versnellingsbakprobleem. De Fin heeft nog altijd wel 72 ronden achter zijn naam staan, maar moest het laatste uur toekijken. Ook op de laatste dag zat McLaren in de hoek waar de klappen vielen. De formatie uit Woking heeft al laten weten dat het de eigen doelstellingen niet heeft gehaald en dat het voor een competitief totaalpakket wachten is op updates, die idealiter rond de Grand Prix van Azerbeidzjan geïntroduceerd worden. Tot die tijd is het een kwestie van maximaliseren met wat de coureurs hebben. Zaterdag tekende Piastri voor de eerste spin van de testdagen door tussen bocht 9 en bocht 10 in de rondte te gaan. Dat leverde nog geen groot malheur op, maar nadien moest de Australiër alsnog uitstappen toen het team wederom aan de winglets moest werken. Piastri zou met 44 stuks uiteindelijk de minste ronden afleggen en de achtste tijd klokken.

Zaterdagmiddag begint in Bahrein de laatste sessie van de Formule 1-test voor het seizoen 2023. Om 13.15 uur Nederlandse tijd springt het licht aan het eind van de pitstraat op groen. Alle actie is natuurlijk weer rechtstreeks te volgen in het liveblog van Motorsport.com Nederland.

Uitslag ochtendsessie derde Formule 1-testdag in Bahrein

Coureur Team Ronden Tijd (band) 1 C. Leclerc Ferrari 67 1.31.024 (C4) 2 G. Russell Mercedes 83 1.31.442 (C5) 3 F. Drugovich Aston Martin 77 1.32.075 (C5) 4 S. Pérez Red Bull 69 1.32.459 (C3) 5 P. Gasly Alpine 56 1.32.762 (C3) 6 A. Albon Williams 53 1.32.793 (C5) 7 N. Hülkenberg Haas 77 1.33.329 (C3) 8 O. Piastri McLaren 44 1.33.655 (C3) 9 V. Bottas Alfa Romeo 72 1.36.854 (C3) 10 N. de Vries AlphaTauri 87 1.38.244 (C3)