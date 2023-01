Charles Leclerc voltooit eerste F1-meters van het jaar op Fiorano

Het was een koude maar zonnige dag op de baan bij Maranello. Om 10.00 uur ’s ochtends precies stuurde Charles Leclerc de SF21 op regenbanden naar buiten voor een installatieronde, om daarna zijn programma op droogweerbanden te vervolgen. Onder het toeziend oog van de nieuwe teambaas Frederic Vasseur voltooide de Monegask voor de lunchpauze 56 ronden over de Italiaanse piste om zijn totaal in de middag op 123 ronden te brengen, wat neerkomt op 366 kilometer.

Teamgenoot Carlos Sainz had de SF21, de auto waarmee hij in 2021 zijn eerste seizoen bij de Scuderia reed, op woensdag al de sporen gegeven. De Spanjaard kreeg te maken met regenachtige omstandigheden, maar slaagde er niettemin in om 119 ronden te completeren, waarmee hij omgerekend een afstand van 354 kilometer had afgelegd. Op dinsdag was het ontwikkelings- en reservecoureur Robert Shwartzman die de driedaagse test aftrapte voor Ferrari. Ook die dag was er sprake van nat en koud weer. Shwartzman bleef door de povere omstandigheden steken op 77 ronden en kon alleen op regenbanden rijden.

De ‘wake up’-test, zoals Ferrari de testsessie noemt die zij al enige jaren aan het einde van januari organiseert, is bedoeld om de coureurs weer op snelheid te laten komen, na een periode niet te hebben gereden. Voor de monteurs en engineers van het team is het een goede mogelijkheid om weer vertrouwd te raken met alle processen en procedures die komen kijken bij het laten rijden van een Formule 1-auto. De testwerkzaamheden op Fiorano werden bijgewoond door leden van de Ferrari Driver Academy, waaronder de Nederlands-Belgische Maya Weug, die in 2023 voor het Finse KIC Motorsport in de Formula Regional European Championship uitkomt. Ook Arthur Leclerc, die dit jaar voor DAMS in de Formule 2 rijdt, en de Belgische nieuwkomer Aurelia Nobels, die aan de vooravond staat van haar tweede jaar in de Formule 4, waren van de partij.