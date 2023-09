Op vrijdag was Charles Leclerc nog best-of-the-rest achter Max Verstappen, maar in de kwalificatie op zaterdag waren het de McLaren-rijders die onderling om deze titel streden nadat zij in de afsluitende training al de tweede en derde tijd hadden gereden. Leclerc kwalificeerde zich uiteindelijk als vierde en toonde zich na afloop verrast dat hij nog zo dicht bij de tijden van Oscar Piastri en Lando Norris was gekomen.

“We gingen er absoluut niet vanuit dat we de McLarens konden verslaan in deze kwalificatie”, zei Leclerc na afloop voor de camera van Sky Sports. “Ik had ook niet verwacht dat ik nog zo dicht bij ze in de buurt zou komen. Ze hebben namelijk iets gevonden in de eerste sector ten opzichte van vrijdag. Ze hebben daar een gigantische stap naar voren gezet. We wisten na de derde training dat we niet zoveel snelheid in de auto hadden als zij. Ze hebben de kwalificatie echter ook heel goed aangepakt, zodat ze in Q3 een set zachte banden meer hadden dan wij. Daar verloren we ook een beetje mee. Maar om eerlijk te zijn denk ik dat er voor mij niet veel meer in had gezeten in Q3, dus ik heb verder geen spijt van de beslissingen die we hebben genomen.”

Op de vraag of hij zondag kans maakt op het podium vanaf de vierde startpositie: “Ik denk dat dat lastig gaat worden, want ons racetempo verschilt niet veel van dat van McLaren. Als we ze inhalen bij de start, zal het moeilijk worden voor ze om ons op de baan terug te pakken. En als we ze niet passeren bij de start, zal het voor ons lastig worden om ze op het circuit voorbij te gaan.”

Race met veel pitstops?

Carlos Sainz, die een week geleden nog de Grand Prix van Singapore won, moest een tiende toegeven op zijn teamgenoot en kwalificeerde zich als zesde. “We zijn het hele weekend al aan het worstelen”, zegt de Spanjaard. “We hebben veel met de afstelling gespeeld, maar nooit echt de sweet spot gevonden. Dat heeft zo zijn weerslag gehad op mijn kwalificatie. Maar Red Bull en McLaren zijn hier duidelijk sterker dan wij, dus ik denk niet dat ik met een betere ronde veel verder naar voren had gestaan.”

Sainz is optimistisch dat Ferrari in de race sterker voor de dag kan komen. “Het wordt een interessante race met een hoge bandenslijtage en veel pitstops. Wie weet wat er gaat gebeuren. Misschien krijgen we wel een iets andere race dan we gewend zijn”, zegt hij. “Ik denk dat we zeker een betere zondag kunnen hebben en hopelijk kan ik zelf dan ook wat meer in een ritme komen en beter presteren.”

Video: Samenvatting van de F1-kwalificatie in Japan