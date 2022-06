Leclerc verwachtte pole niet: “Dacht dat Red Bull sterker was”

Zoals het hele Formule 1-seizoen 2022 al het geval is, zijn Red Bull Racing en Ferrari ook tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan weer enorm aan elkaar gewaagd. Tijdens de drie vrije trainingen wisselden Sergio Perez en Charles Leclerc elkaar af op de eerste twee posities en ook tijdens de kwalificatie bleek dat tweetal over de meeste snelheid te beschikken. De pole-position ging uiteindelijk naar Leclerc, die een uitstekende laatste ronde afwerkte in Q3 en op dat moment een gat van een halve seconde sloeg naar teamgenoot Carlos Sainz. Perez en diens Red Bull-teamgenoot Max Verstappen nestelden zich daar nog tussen, maar ook zij gaven uiteindelijk drie tienden toe op de Ferrari-coureur, die daarmee zijn vierde pole-position op rij en zijn zesde pole van het seizoen pakte.

In Q1 en Q2 moest Leclerc echter nog genoegen nemen met een plekje achter de Red Bull-coureurs. Op het moment supreme wist de Monegask dus alsnog toe te slaan, maar zelf had hij dat eigenlijk niet helemaal zien aankomen. "Deze voelt goed… Natuurlijk voelen alle pole-positions goed, maar deze had ik niet echt verwacht omdat ik dacht dat Red Bull sterker was", liet Leclerc na afloop van de kwalificatie optekenen. "Vooral in Q1 en Q2 kon ik niet echt zien dat we sneller waren. Maar in de laatste ronde viel alles samen. En het lukte mij om een goede ronde neer te zetten, dus ik ben heel erg blij."

Hoewel hij eerder dit jaar al vijf keer vanaf pole-position aan de race mocht beginnen, staat Leclercs teller qua overwinningen pas op twee stuks. De laatste drie poles wist hij niet om te zetten in een overwinning, maar in Baku hoopt hij een einde te maken aan die reeks. “Ik kijk enorm uit naar morgen. Ik denk dat er behoorlijk wat spanning gaat zijn, want bandenmanagement is hier een belangrijke factor. Ik denk dat we daar in Barcelona en Monaco goed mee omgingen, hoewel het in Monaco moeilijk was om iets te zien. Maar over het algemeen is onze race pace een stuk beter geworden sinds we de upgrade introduceerden. Morgen wordt het dus heel interessant om te zien of dat hier ook het geval is.”

Video: Leclerc pakt pole-position voor de GP van Azerbeidzjan