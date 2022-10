Tijdens het laatste weekend van augustus stond er geen maat op Red Bull Racing, en dan vooral niet op Max Verstappen. De Nederlander won de race in de Ardennen met zeventien seconden voorsprong na wegens een motorische gridstraf als veertiende te zijn gestart. Teamgenoot Sergio Perez maakte er een-tweetje van voor het team uit Milton Keynes. Dit weekend racet de Formule 1 voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus weer in Japan. Charles Leclerc vreest op Suzuka een vergelijkbaar beeld als in Spa.

Als Leclerc donderdag tijdens de persconferentie voor de Japanse Grand Prix gevraagd wordt naar zijn zegekansen op zondag, antwoordt hij: “We hebben dit jaar een auto die op alle circuits solide presteert. Maar Red Bull zal dit weekend erg sterk zijn. De configuratie van de auto is hier vergelijkbaar als met Spa. Daarom verwacht ik dat zij zeer sterk zullen zijn. Verder hoop ik dat wij geleerd hebben van Spa en hier sterker zullen zijn dan we daar waren.”

Afgelopen weekend was er een tweede plaats in de Grand Prix van Singapore. Leclerc startte van pole-position, maar had een slechte start en werd voorbij gereden door Sergio Perez, waarna hij de Mexicaan niet meer wist te passeren. De Monegask verwacht op Suzuka geen problemen op dit vlak. “Volgens mij zijn onze starts het hele seizoen vrij sterk geweest”, zegt hij. “Ik denk dat wij in Singapore ook niet echt iets verkeerd hebben gedaan bij de start. Lewis en Fernando hadden ook een slechte start, doordat we aan de vochtigere rechterkant van de baan stonden. Dat was onfortuinlijk, maar ik heb er vertrouwen in dat de start dit weekend weer in orde zal zijn.”

‘Uitvoering op zondag moet volgend jaar beter’

Max Verstappen heeft dit weekend een nieuwe kans om het kampioenschap definitief te beslissen. De Nederlander staat in het kampioenschap 104 punten voor op Leclerc, die aan het begin van het seizoen nog aan kop ging in het klassement. Op de vraag waar het dit jaar fout is gegaan voor hem: “Max wordt realistisch gezien kampioen. Als het dit weekend niet gebeurt dan wel tijdens een ander weekend in de zeer nabije toekomst. Ik zei voor Singapore al dat we deze laatste races van het jaar moeten gebruiken om ons te verbeteren voor volgend jaar. We moeten op onszelf focussen en zorgen dat de uitvoering op de zondag goed is.”

Aan de performance van Ferrari ligt het volgens Leclerc niet. ”Als ik kijk naar de eerste race tot nu dan zijn we altijd sterk geweest en waren de prestaties altijd genoeg om voor de zege mee te doen, afgezien van een paar races. Ik denk dat het vooral zaak is dat we op zondag alles voor elkaar krijgen qua strategie en bandenmanagement. Daar concerten we ons momenteel op. Dat is waar we een stap moeten maken om volgend jaar voor het kampioenschap te kunnen gaan.”