Leclerc verwacht opnieuw spel om slipstream in kwalificatie

Bij de afgelopen Grands Prix op Monza was het vaak dringen in de kwalificatie om een goede plek voor een tow [slipstream] te krijgen. De ruimte tussen wagens moest daarvoor ideaal zijn. Klein genoeg voor het zuigende effect, maar groot genoeg om geen last te hebben van de vuile lucht van de wagen voor je om geen nadeel te hebben in de bochten. Dit gedoe leverde in 2019 een bizarre situatie op in het derde deel van de kwalificatie, toen bijna alle coureurs te laat over start/finish kwamen om hun laatste rondje in te zetten.

Ondanks dat door de nieuwe aerodynamische regels van 2022 het effect van een tow minder is, denkt Ferrari-coureur Charles Leclerc dat we dit jaar opnieuw deze spelletjes te zien krijgen. “Het zal waarschijnlijk hetzelfde zijn, want ondanks dat het minder effect heeft, is het het nog steeds waard,” aldus de Monegask tegenover Motorsport.com. “Coureurs zullen altijd voor dat laatste kleine beetje gaan in een kwalificatie. Dus dan is het altijd lastiger van in de race. Deze wagens kunnen elkaar wat meer volgen in middelsnelle en snelle bochten, maar de tow is iets minder waard op de rechte stukken. In de race gaat het afhangen van of er een DRS-trein ontstaat. Dan is het lastig om in te halen, anders is het redelijk makkelijk.”

Leclerc’s teamgenoot bij Ferrari Carlos Sainz denkt ook dat de kwalificatie weer chaotisch kan worden. “De slipstreams in Monza zullen altijd een probleem vormen. Maar dat is onderdeel van de show, de natuur van het circuit en van de kwalificatie-tactiek van Monza. Er zijn mensen die zeggen dat 2019 een rommeltje was, maar daar ben ik het niet mee eens. Het is onderdeel van het racen. Veel mensen hadden het fout, en ik had het goed. Het is gewoon onderdeel van de tactiek en de strategie, en ook van de schoonheid van deze plek, dat je aparte kwalificaties hebt. En het is zelfs goed om te zien dat je soms geen ronde krijgt. Dit jaar zal het wel hetzelfde gaan, omdat de wagens nog steeds heel gevoelig zijn voor een tow.”

Gevaarlijk in pitstraat

Voorzitter van rijdersvakbond GPDA George Russell erkent dat het onderwerp van de kwalificatie vrijdag op kan komen in de rijdersbriefing. “Het is altijd een uitdaging op bepaalde circuits. Hier gaat het om een tow, en om een vrije ronde te krijgen op een klein circuit. Er is geen twijfel dat we het erover gaan hebben. We gaan proberen een compromis te vinden. Maar uiteindelijk, als we allemaal op de baan zijn, wil niemand voorop rijden. Als iedereen zijn eigen delta-tijd volgt in de outlap, wordt het in de pitstraat erg gevaarlijk omdat iedereen daar gaat wachten. Het gebeurt hier altijd. Misschien moeten we wel terug naar een kwalificatie over een ronde.”

Russell is het ermee eens dat nog niet duidelijk is wat het effect is van dicht achter elkaar rijden in de 2022-wagens op Monza. Vroeger wilde je absoluut niet te dicht achter je voorganger rijden omdat je dan downforce verloor, nu wordt het effect waarschijnlijk pas duidelijk in de trainingen. “Het gaat beide kanten op. Als er minder voordeel is van de slipstream, kun je je ronde net zo goed alleen rijden. In het verleden is het al eens gebeurd dat iemand verbaasd was over zijn snelheid terwijl hij alleen reed. We kunnen allemaal meten hoeveel snelheid we winnen wanneer we in een slipstream rijden, maar het is moeilijker om exact te weten hoeveel je verliest in een bocht. Ik denk persoonlijk dat er meer te verliezen is bij het vinden van de perfecte slipstream, dan dat er te winnen is.