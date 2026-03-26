Leclerc verwacht geen grote impact van FIA-maatregel voor GP Japan

De internationale autosportfederatie FIA heeft besloten om de hoeveelheid energie die coureurs tijdens een kwalificatieronde mogen terugwinnen te verlagen van 9 naar 8 megajoules, met als doel het zogeheten 'superclipping' te verminderen op Suzuka, waar het lastiger is om energie te oogsten.

Ferrari leek in de eerste twee raceweekenden van het Formule 1-seizoen 2026 vooral in de kwalificatie tekort te komen op Mercedes, maar Charles Leclerc verwacht niet dat de maatregel van de FIA veel invloed zal hebben op de krachtsverhoudingen. "Ik denk niet dat het een gamechanger zal zijn", stelt Leclerc. "Het zal vrij vergelijkbaar blijven. Voor de coureur is het misschien iets prettiger, met iets minder lift and coast, en dat is op zich een goede zaak. Maar qua prestaties verwacht ik geen grote verschillen dit weekend."

Volgens de Monegask zal er meer moeten veranderen om de situatie in de kwalificatie écht te verbeteren. "Ik denk dat er voor de kwalificatie nog wel enkele aanpassingen nodig zijn om ervoor te zorgen dat we maximaal kunnen pushen, ongeacht de limiet van de auto", meent hij. "In de eerste twee weekenden ging het in de kwalificatie vooral om het goed managen van alles, in plaats van voluit pushen zoals we vorig jaar in Q3 gewend waren te doen. Daar moet dus nog wat finetuning plaatsvinden."

Een goed voorbeeld is een ronde die Leclerc in de sprintkwalificatie in China reed. Een zeer kleine lift bij het uitkomen van de negende bocht kostte hem later in de ronde erg veel tijd. "Het veranderde de hele energiedistributie. Op het rechte stuk verloor ik vervolgens een halve seconde. Het is eigenlijk een beetje absurd om een halve seconde te verliezen door zo’n minimale lift. Mijn reactie op dat moment? Ik was heel gefrustreerd. Die lift was denk ik twee of drie procent, dat is eigenlijk niets – dat zit al in de trilling van je voet. Ik had het tijdens de testdagen al eens meegemaakt, dus ik wist dat het kon gebeuren. Maar als het dan gebeurt, is het enorm frustrerend, zeker in Q3."

Verschil met Mercedes 'niet zo klein' als mensen denken

Ferrari begon het seizoen met twee podiumplaatsen, maar Leclerc ziet dat het gat met Mercedes nog altijd aanzienlijk is. "We doen het oké, maar we willen natuurlijk winnen. Op dit moment lijkt dat lastig, want Mercedes zit op een zeer hoog niveau." Volgens hem bedraagt het verschil nog altijd enkele tienden per ronde, zeker zodra Mercedes in vrije lucht rijdt.

"Het verschil is niet zo klein als mensen misschien denken. Natuurlijk zagen we in de eerste paar races wel veel onderlinge duels, wat op zich mooi is. Maar zodra je het met deze auto’s ook maar iets minder goed voor elkaar hebt, verlies je meteen veel rondetijd. Onze enige kans om bij te blijven is om ze in de eerste ronden onder druk te zetten. Maar zodra zij vrije lucht hebben, laten ze hun echte snelheid zien. Ik denk dat dat verschil van vier à vijf tienden, dat we in de eerste twee races hebben gezien, er nog steeds is. Ze hebben dus nog altijd een significant voordeel. Maar goed, dat ontmoedigt me niet."

De Ferrari-coureur benadrukt dat de titelstrijd vooral bepaald zal worden door de ontwikkelingsrace gedurende het seizoen. "Iedereen werkt keihard aan updates, wij ook. Er komen binnenkort zeker nieuwe onderdelen aan, maar of dat het verschil gaat maken, weet ik niet. De concurrentie zit natuurlijk ook niet stil."