Leclerc verwacht gat van vrijdag niet vast te houden in kwalificatie Hongarije

Ferrari heeft zijn sterkste start van een Formula 1-grandprixweekend in lange tijd gemaakt, maar Charles Leclerc verwacht niet dat dat voordeel tot in de kwalificatie in Hongarije standhoudt.

Onder lastige, winderige omstandigheden op een hobbelige Hungaroring voerde Lewis Hamilton de tweede training van vrijdag aan, met Leclerc op 0.148s achterstand als tweede, terwijl Ferrari een voordeel van een halve seconde genoot op Lando Norris van McLaren.

Achter de als vierde geklasseerde Max Verstappen, in een Red Bull die pure snelheid lijkt te missen, kende ook Mercedes een moeilijke middag, waarbij George Russell worstelde met de balans aan de achterkant en Kimi Antonelli tijdens zijn kwalificatiesimulatie van de baan gleed.

Toch verwacht Ferrari-coureur Leclerc dat de verschillen van vrijdag tussen de topteams Mercedes flatteren op een rommelige trainingsdag waarop weinig coureurs erin slaagden een ronde volledig voor elkaar te krijgen.

"Het wordt morgen krap, zoals altijd. Ik verwacht niet dat we het gat zullen hebben dat we vandaag hadden. Dus we zullen alles perfect moeten doen," zei Leclerc tegen Sky.

"Het was vanaf het begin een relatief sterke dag. Ik voelde me behoorlijk goed in de auto en de performance leek meteen goed te zijn. Van vrijdag op zaterdag zien we teams een sprong in performance maken. Normaal gesproken staan we op vrijdag op achterstand, dus het is goed dat we een goede vrijdag hebben. Maar we moeten er nog steeds bovenop blijven zitten en hard werken om morgen beter te worden."

Lewis Hamilton, Ferrari Photo by: Guido De Bortoli / LAT Images via Getty Images

Teambaas Fred Vasseur is nooit iemand die overdreven enthousiast wordt van snelheid in de vrije trainingen, maar hij kon niet ontkennen dat de snelheid relatief gemakkelijk uit de SF-26 leek te komen, die in Boedapest is voorzien van een upgrade aan de achtervleugel die extra downforce levert voor het stop-start-circuit.

"Tot nu toe gaat het goed, maar het is niet op vrijdag dat je de pole pakt, en nog minder dat je de race wint," waarschuwde Vasseur. "Laten we morgen zien. Het wordt een ander verhaal."

Vasseur denkt dat de bandenslijtage en oververhitting op Pirelli's zachtste compound de verschillen tussen de auto's overdrijven, terwijl zowel coureurs als teams eraan werken om hun rubber gedurende een kwalificatieronde in het juiste werkvenster te houden.

"Het is moeilijk om de banden de hele ronde in leven te houden. Dat betekent dat als je begint te verliezen, je veel verliest, maar iedereen zal tot morgenmiddag verbeteren," voegde de Fransman toe.

"Door de rode vlag in het tweede deel konden we geen echte lange stint doen, en het was in verkeer, we moesten vertragen. We hebben geen goed beeld van de banden voor de race gekregen, maar ik denk dat het voor iedereen hetzelfde is, en we zullen zien."