Charles Leclerc kwam uitstekend van zijn plek bij de start en dook als leider de eerste bocht in. Max Verstappen werd meteen op achterstand gezet, al zag Leclerc deze achterstand in rook opgaan door de eerste neutralisatie. Deze werd overigens veroorzaakt door teamgenoot Carlos Sainz, die vanwege een stuurfout de grindbak invloog. Na het binnenkomen van de safety car wist Leclerc opnieuw vrij eenvoudig bij de regerend wereldkampioen weg te rijden. De medium band op de F1-75 hield zich een stuk beter dan dezelfde compound op de Red Bull van Verstappen, die ook als eerste moest stoppen. Leclerc bleef dus aan de leiding nadat ook de Monegask zijn verplichte pitstop had gemaakt. Na de tweede neutralisatie reed de Ferrari-coureur ook op de harde band eenvoudig weg bij de Red Bull en klokte de ene na de andere snelste rondetijd. Na de uitvalbeurt van Verstappen was er totaal geen dreiging meer en overwon hij met een voorsprong van twintig seconden op Sergio Perez.

"Voor mij was dit (met Ferrari, red.) de eerste keer in F1 dat we echt het gat konden managen. Wat hadden we vandaag een auto! Uiteraard deed ik al het gehele weekend goed werk, maar dat was echt niet mogelijk zonder deze wagen. Dit weekend was het tempo in de race erg sterk. De banden voelden vanaf de eerste tot de laatste ronde geweldig. Ik ben zo blij," vertelt Leclerc kort nadat hij uit de auto is gestapt. De WK-leider mocht twee keer het veld in gang schieten na de neutralisaties, waarbij Verstappen beide keren aardig dicht bij kwam in de eerste en derde bocht. "Dat was echt lastig. Ik had bij beide herstarts flink wat onderstuur bij het ingaan van de laatste bocht, dan is het lastig om P1 te behouden. Het lukte ons wel en na twee of drie bochten kwam het tempo weer terug."

Met 71 punten in de WK-stand heeft Leclerc de touwtjes stevig in handen, helemaal door opnieuw een uitvalbeurt voor Verstappen. De Nederlander zakt daarmee terug naar de zesde positie. Denkt de Ferrari-coureur al voorzichtig aan een eerste titel in de Formule 1? "Dit was nog maar de derde race, dus het kampioenschap is nog zo ver weg", zegt Leclerc hierover. "De auto is wel ontzettend snel en betrouwbaar, dus ik hoop dat dit zich doorzet. Mocht dit gebeuren, dan maken we een goede kans op het kampioenschap. Ik moet eerlijk zeggen dat dit mij wel een glimlach geeft. Het waren twee lastige jaren, dus voor het team en mijzelf is het geweldig om in deze positie te zitten."