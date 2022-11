Charles Leclerc en Sergio Perez gingen de laatste Formule 1-race van het seizoen in met een gelijk aantal punten. Degene die bij de Grand Prix van Abu Dhabi het hoogst zou eindigen, zou tweede worden in het rijderskampioenschap. Die eer was vandaag aan Leclerc. Hij en Ferrari kozen voor een riskante eenstopper, terwijl Red Bull er bij Perez voor koos voor een tweede pitstop uit te voeren. De Mexicaan liep in de laatste ronden van de race hard in, maar kwam net niet binnen de seconde van de Monegask. Daardoor eindigt Leclerc voor de eerste keer als tweede in het kampioenschap, en zo is Red Bull nog steeds niet eerste en tweede geëindigd in haar historie.

In een interview met Jenson Button was de blijdschap bij Leclerc af te lezen aan zijn gezicht. “Ik gaf 110 procent van de eerste tot de laatste ronde. Het was de perfecte race voor ons. Er zat niet veel meer in. Ik wist dat een alternatieve strategie de enige kans voor ons was om Checo [Perez] te verslaan. Het spelen met het bandenmanagement ging vandaag erg goed. We kregen het voor elkaar om de eenstopper te laten werken. Ik ben erg blij.”

Tijdens het afgelopen seizoen kregen Leclerc en Ferrari veel kritiek te verduren. Leclerc maakte rijdersfouten, en Ferrari maakte nog veel meer missers. In het begin van het jaar ging de wagen vaak stuk, en strategische missers kwamen vaker voor dan het zou moeten. Leclerc is tevreden met het einde van het seizoen, en wil volgend jaar meer. “Ik hoop dat we volgend jaar een stap voorwaarts kunnen zetten om voor het kampioenschap te kunnen vechten. Vergeleken met vorig jaar hebben we een grote stap vooruit gezet. Aan het einde van het seizoen zijn onze strategieën erg verbeterd. We moeten natuurlijk nog werken aan racesnelheid, omdat we het daarin wat lastiger hebben. We gaan hard pushen in de winterstop.”